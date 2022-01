Grau y Ontiveros, próximos a salir de Osasuna en el mercado de invierno

El club contempla que otros dos futbolistas pueden abandonar la disciplina rojilla de aquí al 31 de enero, fecha en la que se cerrará la ventana de altas y bajas. Se trata de Javi Ontiveros. La salida de Rober Ibáñez, cedido al Leganés , no va a ser la única que se producirá en Osasuna en este mercado de invierno.pueden abandonar la disciplina rojilla de aquí al 31 de enero, fecha en la que se cerrará la ventana de altas y bajas. Se trata de Jaume Grau

Ninguno de los dos ha entrado en los planes de Arrasate en la primera vuelta ni tampoco hay visos de que lo vayan a hacer en lo que resta de temporada. La eliminación de la Copa les cierra toda opción. Osasuna entiende su situación ya que quieren jugar minutos y cuentan con propuestas de otros clubes. Si se quedan, no habrá mayor problema porque aportan en el grupo y en el día a día, pero los dos quieren mirar por su futuro.

Se escuchan ofertas por ambos y en ningún caso se quiere asumir una parte de la ficha restante. Osasuna pretende que su salida no suponga ningún lastre económico y así se lo está haciendo llegar a los equipos que están mostrando interés en ellos.

DESVINCULACIÓN

Por Jaume Grau hay dos clubes en Portugal que se han puesto en contacto con la dirección deportiva del club. Uno es el Tondela de Pako Ayestarán, camiseta que ya defendió el valenciano la temporada pasada siendo además uno de los destacados. “Es un jugador que el año pasado ayudó a mantener el equipo. Estamos viendo las posibilidades de refuerzos. Tenemos cosas que ofrecer. Es un equipo de Primera, con facilidades de trabajo y creo que el nivel de profesionalidad del club es alto”, reflejaba hace unos días Ayestarán, que en otra época con Rafa Benítez fue preparador físico de Osasuna.

El Tondela está a dos puntos del descenso. El otro interesado del país vecino es el Vitoria de Guimaraes, de la zona templada. Junto a ellos, clubes de Segunda han telefoneado a El Sadar por el centrocampista. Y, a falta de escuchar la palabra del jugador, la respuesta es que el club que lo fiche asuma el salario que tiene firmado Grau de aquí a junio.

Será entonces cuando termine contrato. No hay intención de renovar. Procedente del Real Madrid Castilla, firmó con Osasuna en 2019 pero en las dos primeras temporadas estuvo cedido en el Lugo y en el propio Tondela. Este verano, se ganó el derecho a estar en la plantilla de Arrasate por primera vez. Sin embargo, el técnico no le ha dado confianza: jugó unos minutos en el tramo final del partido de Vitoria y dos choques de Copa (San Agustín y Girona).

En su posición, el técnico tiene un abanico amplio donde elegir y muchos jugadores por delante.

EL CASO ONTIVEROS

Osasuna también contempla la marcha de Javi Ontiveros, que está cedido por el Villarreal hasta junio. El malagueño no tiene hueco ni parece que lo vaya a tener. El club contaba con él y no ha querido forzar su salida, pero la situación a día de hoy le lleva a valorar su desvinculación. Sobre todo, porque el jugador quiere tener minutos.

Ontiveros llegó en el tramo final del mercado de verano. La lesión en el pie de Kike Barja motivó el movimiento del club. Había preocupación al desconocer cuánto tiempo de baja estaría el de Noáin. El extremo tenía la maleta hecha para recalar en el Málaga y salir a préstamo de Castellón. Osasuna le llamó y cambió se destino. ¿El acuerdo? Pagarle un tercio de la ficha, alrededor de medio millón de euros.

Llegaba para mostrar sus dotes de explosividad en la banda, pero solo ha sido alineado en 36 minutos en Liga. Su último partido, quitando la Copa, data del 30 de octubre. Ese ostracismo le lleva a pensar en otro destino. Hay equipos de Segunda que le quieren. Pero Osasuna le dejará salir si no hay pérdida económica.

SIN OFERTAS POR BARBERO

Jonas Ramalho, frenada por la lesión de Jesús Areso. Tampoco la de A expensas de lo que depare el mercado, no se prevé la marcha defrenada por la lesión de Jesús Areso. Tampoco la de Iván Barbero , por el que no hay ofertas. Son otros dos futbolistas que no vienen contando para Arrasate, que ya expresó su deseo de aligerar la plantilla.