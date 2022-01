El Valencia quiere a Aridane y Osasuna se abre a negociar

salida de Aridane Hernández es una opción real en este mercado de invierno. Bordalás quiere al defensa a toda costa para reforzar la zaga del Valencia y así se lo ha transmitido a los rectores del club. Es un viejo anhelo del entrenador. despachos en la entidad rojilla. Laen este mercado de invierno. Bordalás quiere al defensa a toda costa para reforzar la zaga del Valencia y así se lo ha transmitido a los rectores del club. Es un viejo anhelo del entrenador. Osasuna conoce de primera mano este interés, que comenzó por medio de sus agentes y que marca la actividad de los

Todavía no se han producido negociaciones formales entre los dos clubes y sí contactos muy preliminares. Osasuna está dispuesto a negociar en una ventana de enero que se verá agitada si finalmente se produce su venta. También hay movimiento para perfilar la llegada de un defensa.

El interés del Valencia llega cuando Aridane no se encuentra entre los jugadores marcados como intransferibles, algo que sí sucedía hace una temporada. Era un pilar fundamental. Ahora, Osasuna se abre a su posible marcha en función de la oferta que plantee el Valencia. Un paso que esperan en El Sadar en los próximos días. Su cláusula de rescisión es de 12 millones de euros, un valor que ha caído por su escasa participación este curso por culpa de las lesiones.

El defensa majorero, que cumplirá en marzo 33 años, tiene contrato en vigor hasta 2023 y ha sido pieza clave en la era Arrasate formando una pareja de garantías junto a David García. Una de las mejores duplas del campeonato.

EL GETAFE OFRECIÓ 4 MILLONES HACE 2 AÑOS

Ese gran rendimiento ha servido para que haya despertado la atención de José Bordalás en los últimos tiempos. Cuando dirigía al Getafe y ahora en Valencia, que va en serio a por el rojillo. Ha sido una petición directa de su técnico.

Hubo una oferta que se desestimó cuando se estaba cocinando la renovación todavía vigente hasta junio de 2023. Lo fue en 2020 cuando estaba en el Coliseum. En el mercado invernal, el club que preside Ángel Torres estaba dispuesto a pagar cuatro millones por hacerse con el defensa. Cabrera había salido al Espanyol traspasado por 9 millones.cuando se estaba cocinando la renovación todavía vigente hasta junio de 2023.

Ese intento fallido tuvo continuidad el pasado verano cuando Bordalás desembarcó en Valencia. Estuvo en la agenda. Su nombre apareció sobre la mesa como refuerzo, pero no pasó de ahí. En aquel entonces venía de firmar una temporada notable, como la anterior. Se ganó el elogio generalizado en el mundo del fútbol. Meses antes el Benfica había preguntado por él, pero tampoco pasó a mayores.

UNA OPERACIÓN CON VISOS DE PROGRESAR

En esta ocasión, en Osasuna ven que la operación tiene visos de avanzar. Primero porque el conjunto ché necesita un defensa y porque es el que quiere el entrenador a toda costa. Además, el mercado de los centrales está muy cotizado. Gran necesidad y pocas opciones a un precio razonable. El club rojillo está dispuesto a sentarse y valorar un acuerdo por edad y la curva de rendimiento. Las lesiones han mermado su aportación al grupo.

Aridane solo ha jugado un partido con Osasuna desde el 26 de septiembre. Fue en Copa contra el San Agustín del Guadalix. Problemas musculares y el positivo por covid le han apartado de la dinámica del equipo. No está siendo su temporada. Su valor de mercado según Transfermarkt es de 1,8 millones (1,2 menos que en junio). Costó 2 millones procedente del Cádiz en 2017 (1,5 más 500.000 por el posterior ascenso).

El club, que ya buscaba central independientemente de que siga o no Aridane, no le dejará marchar a cualquier precio. Dirá ‘no’ si no le convence la propuesta que cristalizará próximamente. Si recupera su nivel es un futbolista titular en la propuesta de Jagoba Arrasate. De hecho, su ausencia tanto tiempo ha sido una de las causas de la mala racha de Osasuna. Sin embargo, desde El Sadar entienden que puede ser el momento de no cerrarle la puerta de salida.

TEMPORADA MARCADA POR LAS LESIONES

En años anteriores, Aridane había tenido ciertas lesiones pero logró tener la continuidad necesaria para destacar en la zaga. Esta temporada solo ha podido jugar siete partidos. Unai García y Juan Cruz han dado un paso adelante ante la ausencia de Aridane, que en la actualidad se recupera de su reciente lesión muscular. Ha tenido problemas en la zona del sóleo y este último percance no parece grave.

Aridane pertenece al núcleo duro que ascendió de Segunda. Lleva tiempo en el vestuario. Vive su quinta temporada como rojillo, camiseta que ha defendido en 112 partidos.

OSASUNA BUSCA UN CENTRAL

En el club han conocido en los últimos días este movimiento del Valencia, lo que ha intensificado el trabajo que ya se estaba haciendo de buscar un central. La dirección deportiva abordaba ese asunto con la mirada puesta ya en verano. Es una de las necesidades claras y se han sondeado multitud de opciones para la toma de decisiones.

Su marcha alteraría los pasos del plan previsto. Osasuna no quiere afrontar la venta sin una red de seguridad toda vez que los 25 puntos no garantizan todavía la salvación. Por eso trabaja en el escenario sin Aridane para valorar las opciones que existen en forma de incorporaciones. En la balanza, el ingreso económico por el defensa y el rendimiento que pueda ofrecer el que llegue.

En todo caso, la foto todavía es inicial y será cuestión de tiempo que las piezas encajen. El mercado está abierto hasta el próximo 31 de enero.