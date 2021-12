Osasuna recurrió a una financiación de 12 millones de un fondo británico

Fue un asunto que pasó ciertamente de puntillas en la pasada asamblea de compromisarios y que ha sido mencionado en los informes del auditor y de la Comisión de Control Económico. Osasuna llegó a un acuerdo en julio con un fondo británico para obtener 12 millones de euros que le permiten aliviar su tensión de tesorería. La firma se llama Rights and Media Funding, tal y como revelaba ayer el portal especializado en materia económica deportiva 2Playbook. No es el primer club de LaLiga que lo hace ya que sigue la senda iniciada por el Valencia, el Getafe, el Cádiz o el Málaga para ajustar su caja. Es la patronal la que suele actuar como vehículo de esta financiación.

Del acuerdo para ganar liquidez y hacer frente a los pagos, se sabe que la cantidad se amortizará en los próximos cuatro años y se han puesto como garantía los derechos de televisión.

El documento de Loyola Auditores que analiza las cuentas del club refleja en el apartado 20 de “hechos posteriores” al ejercicio anterior este hito que marca la situación actual de la entidad. “El Club Atlético Osasuna ha firmado en julio una financiación con una entidad por 12 millones de euros a 4 años y con la garantía de los derechos de televisión”, expresa a título informativo.

EL INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Asimismo, la Comisión de Control Económico resalta en su informe el acuerdo con el fondo británico. En su explicación, expone que el club se ha visto afectado por las fuertes inversiones que ha hecho en los últimos tiempos para reforzar y mantener su plantilla. Por ejemplo en el presente ejercicio, hay que hacer pagos por traspasos por 7,7 millones de euros además de haber retenido a jugadores con renovaciones. “Los importes pendientes de pago por los traspasos de jugadores, así como las remuneraciones pendientes de pago, han llevado al Club a acudir a una financiación adicional”, asegura la comisión.

También pone de relieve el factor de la reforma del estadio como punto de tensión de la tesorería de la entidad “dado que se está financiando en gran parte a corto plazo una inversión a largo plazo”.

La llegada de esos 12 millones fue una decisión que se tomó desde El Sadar antes de adherirse a la llegada de los fondos CVC que permitirán la entrada de 52 millones a devolver en 40 años sin intereses y a cambio de ceder un 10% de los derechos de televisión. La Comisión de Control Económico señala en una de sus recomendaciones finales le “parece importante que el club informe puntualmente de las operaciones directamente relacionadas con el préstamo asociado a La Liga, en qué medidas se invierte y su cuantificación”.

El órgano fiscalizador entiende que con el préstamo de 12 millones del fondo y los 52 de CVC se eliminará un problema. “El club no nos ha facilitado el presupuesto de tesorería actualizado con las previsiones de entradas del fondo de CVC porque no se conocen todavía ni los importes ni las fechas de los ingresos de efectivo. Es de esperar que la entrada de esta financiación afecte sensiblemente al presupuesto de tesorería. Lo relevante a estos efectos es que la nueva financiación por un importe de 12 millones a la que antes se ha hecho referencia y la financiación procedente del fondo CVC que permitirá la sustitución de buena parte de la deuda actual por otra con plazos de amortización más largos deben propiciar una sustancial mejora de la situación de tesorería”, refleja en su último informe.

En la asamblea de compromisarios del sábado, el presidente de esta comisión, Luis Eduardo Cuartero, mencionó este hito de la financiación de los 12 millones en su intervención ante los socios. Después, no se produjeron intervenciones desde la sala para preguntar por este asunto.

EL CLUB: BENEFICIOS Y FINANCIACIÓN EXTERNA

En el pasado ejercicio, se invirtieron 16,8 millones de euros en compra de jugadores por Enric Gallego, Torró, Juan Cruz, Ramalho y Budimir, el caso más significativo. “El club ha realizado tras el ascenso un gran esfuerzo para confeccionar una plantilla que pudiera competir con garantías en la Liga Santander y también mantener a todos los jugadores que habían tenido un papel fundamental en la temporada precedente”, indica Osasuna en su memoria económica, mencionando en este último caso a las renovaciones de David García y Moncayola.

En la asamblea, el gerente, Ángel Ardanaz, sí mencionó la necesidad que ha tenido Osasuna de pedir esta financiación externa. Puso la diferencia en un club deportivo como Osasuna y los que son Sociedad Anónima Deportiva (SAD). “Somos de los pocos clubes que durante la pandemia hemos podido dar dos años seguidos beneficio. Pero ha sido mínimo y con eso no se han podido financiar todas las inversiones que ha hecho el club”, indicó a los compromisarios.

“Nosotros somos un club de socios, pero socios no capitalistas. Otros pueden tener socios capitalistas nacionales o extranjeros que pueden hacer un préstamo y hacer una ampliación de capital. Eso en nuestro caso no existe. Nosotros, para hacer las inversiones necesitamos beneficios o financiación externa. El beneficio lo hemos salvado, pero el volumen de inversiones ha sido tan alto que con ese beneficio no hemos cubierto lógicamente la mayor parte de él”.

Osasuna también estima que hubiese podido ingresar en estos dos años entre 12 y 14 millones de euros más si no llegar a haber covid, “cantidad que hubiese sido sin duda relevante para afrontar las importantes inversiones realizadas tanto en la plantilla como en el estadio, para las que se ha tenido que recurrir a financiación”.

Para el estadio, se firmaron préstamos bancarios por un valor de 16 millones y el resto hasta los 23,3 de coste total se han ido pagando con fondos propios.

LA TEMPORADA PASADA, CON LOS FONDOS ICO

La temporada pasada para obtener liquidez, el club también tuvo que recurrir a una financiación externa para paliar la falta de ingresos por la covid. El club firmó dos cuentas de crédito por importe total de 1,5 millones con una entidad financiera y otras dos de 3 millones de euros cada una con otras dos entidades financieras.

Eran operaciones de circulante con fondos ICO a dos años, con amortización del 50% en el primer semestre de la actual temporada 2021-22 y el otro 50% en el primer semestre de la temporada 2022-23. Se están pagando los intereses por los importes dispuestos y una comisión por lo no dispuesto.

Varios clubes se acogieron a la línea extraordinaria de préstamos garantizados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que el Gobierno aprobó durante el primer estado de alarma.

La deuda a junio de 2021 de Osasuna es de 57 millones y a día de hoy, el club la cifra en 51.