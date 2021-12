En Pamplona se van a quedar David García y Aridane. El navarro está sancionado por acumulación de tarjetas y se perderá sus primeros minutos en El canario sigue confinado en su domicilio al ser positivo en covid. Se extrañará mucho que ni uno ni otro estén disponibles. Y más en un partido como el de Getafe que se vislumbra de trabajo en el juego aéreo defensivo. Jagoba Arrasate le toca recomponer la defensa en el último partido del año.y se perderá sus primeros minutos en Liga . Se extrañará mucho que ni uno ni otro estén disponibles. Y más en un partido como el de Getafe que se vislumbra de trabajo en el juego aéreo defensivo.

elegir la mejor opción. La cuestión es si jugar con dos o tres centrales para arroparse. Esta posibilidad la ha ejecutado en los partidos de fuera contra equipos de superior nivel. Este viernes se puso de lleno en el análisis junto a sus técnicos. La expedición rojilla volvió por la mañana procedente de La Coruña y a continuación hubo entrenamiento en El vizcaíno le está dando vueltas a la cabeza para. La cuestión es. Esta posibilidad la ha ejecutado en los partidos de fuera contra equipos de superior nivel. Este viernes se puso de lleno en el análisis junto a sus técnicos. La expedición rojilla volvió por la mañana procedente de La Coruña y a continuación hubo entrenamiento en Tajonar . Este sábado toca de nuevo viaje a la capital.

“La baja de David se añade a la de Aridane en un partido en el que entiendo que el juego aéreo va a ser importante. Ellos son de jugar directo y de buscar a los dos puntas. A partir de ahí, van a las caídas”, explicaba Arrasate en una conferencia de prensa que se adelantó sobre el modus operandi habitual para que no interfiriera esta mañana con la asamblea de compromisarios. “Son bajas importantes, intentaremos con los que salgan minimizar las virtudes del Getafe”.

David García-Aridane ha sido la pareja de centrales más utilizada en los últimos tiempos. El año pasado faltaron tres partidos. El majorero, sin embargo, no ha terminado de encontrar su sitio esta temporada. Estuvo dos meses en el dique seco por lesión y, en su regreso, se había encontrado con un Unai García que estaba completando unas actuaciones a base de regularidad. El de Esquíroz acumula 11 titularidades, a solo dos de toda su campaña pasada.

El jueves descansó en la Copa. Estará en el Coliseum Alfonso Pérez en una línea que compartirá con Juan Cruz, otro de los que no pisó el césped de Riazor. El madrileño ha dado la vuelta a la situación. En verano no entraba en las quinielas de los onces y ahora se ha ganado con merecimiento una plaza. La duda está en saber si jugará en una zaga de dos o tres centrales. “Juan lleva tiempo que está jugando muy bien. Es verdad que ha actuado más en una defensa de tres centrales o de lateral izquierdo. Vamos a valorar si puede jugar en una defensa de cuatro de central u optamos por tres centrales. Esa puede ser un poco la duda. Está en un buen momento y tenemos que aprovecharnos de ello”.

DEL PROMESAS, AHORA NO

Oier y Ramalho son otras opciones para la demarcación. Incluso Moncayola no desconoce el puesto. Sí es seguro que Arrasate no tirará del filial. Unai Dufur era una alternativa real, pero ha dado positivo en covid. Christian Mutilva y Pablo Ibáñez tampoco subirán por diferentes razones.

“El positivo de Unai es una faena porque ayer (en la Copa) hubiese tenido opción, tal vez el domingo también. Tenemos que ver de dónde viene ese positivo y meter otro jugador del Promesas con lo que eso supone, por la que está cayendo. Christian Mutilva está jugando en el Promesas de central y lo está haciendo muy bien. Es muy joven todavía. Y Pablo Ibáñez, que puede hacer de central, no es sub 23. Si juega, ya no podría volver. Las alternativas pasan más por el primer equipo para el domingo”.

Arrasate apuntó que la alineación de Riazor estaba pensada en función del partido de Getafe. “Habrá poca gente que vaya a repetir. Tenemos frescura”.

“Queremos irnos a las vacaciones con buen sabor de boca”