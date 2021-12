Arrasate: "El equipo ha tenido alegría y empuje"

Osasuna, Barcelona (2-2) que su equipo mostró “alegría y empuje” para terminar encontrando con el gol de Chimy Ávila “un premio merecido”. El entrenador de Jagoba Arrasate , afirmó tras sumar un empate ante el(2-2) que su equipo mostró “alegría y empuje” para terminar encontrando con el gol de Chimy Ávila “un premio merecido”.

“He protestado mucho y no debo hacer eso. He visto la mano muy abierta y me ha parecido como muy clara, más allá de que era involuntaria. Viendo las imágenes el impacto del balón es lo que le hace abrir un poco”, opinó Arrasate en rueda de prensa sobre la mano de Busquets no pitada por el árbitro y que precedió al contraataque en el que el Barcelona marcó su segundo gol.

El técnico de Osasuna destacó que su equipo mostró una imagen “viva, con empuje, de que cree hasta el final".

“Es un punto importante. Tenemos 22 e iremos trabajando para crecer desde esa confianza que te puede dar esa calma en la clasificación, pero sabiendo que tenemos margen de mejora”, comentó Arrasate.