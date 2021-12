El Atlético sigue a David García

El Atlético de Madrid está siguiendo de cerca los pasos de David García. Su excelente asentamiento y progresión en Primera División no pasa por alto para uno de los grandes clubes, que lo tiene marcado en su agenda para reforzar su retaguardia. Los scouters colchoneros le han visto en varios encuentros y, dado su perfil de contundencia defensiva, no es de extrañar que sea del gusto del Cholo Simeone.

Osasuna es perfectamente consciente de la situación. El club sabe que en sus filas está uno de los mejores centrales de la competición y que tiene nivel para jugar en un equipo de esta magnitud. Tiene 27 años y una carrera por delante. Contactos entre los clubes no se han producido sobre este asunto, como por ejemplo sí sucedió en verano entre directores deportivos con la oferta que trasladó Andrea Berta a Braulio Vázquez por Sergio Herrera. Eso, por el momento. El futuro dirá si el Atlético mueve ficha y quiere abrir una negociación para su compra.

UN NIVEL SIEMPRE ALTO

La cláusula de rescisión del defensa de Ibero es de 20 millones de euros tras la renovación que se firmó el pasado mes de mayo. Entonces, se acordó una ampliación y mejora de contrato hasta 2026. David venía de hacer una destacada temporada en Primera e incluso el Rennes de la Ligue 1 francesa, segundo clasificado tras el PSG, trasladó una seria ofensiva por él.

El canterano optó por quedarse y el club quiso darle galones. Sin embargo, su evolución sigue creciendo y eso deja abierta la puerta de la incertidumbre. Llama la atención, como ya lo hizo ante los ojos del Cholo en el Wanda recientemente o en el Bernabéu. No se baja de estar entre los mejores de Europa en duelos aéreos ganados (supera el 80% siendo uno de los que más disputa) y es un pilar en recuperaciones, despejes o remates bloqueados.

Simeone quiere más contundencia y presencia física. Tiene en su plantilla a Savic, Giménez, Felipe y Hermoso. Suele emplear en muchos partidos a tres centrales. Por este último, el Atlético de Madrid pagó en 2019 al Espanyol 25 millones más 4 en variables. El contexto económico es diferente ahora. Habrá que esperar si el Atlético se posiciona y está dispuesto a abonar la cláusula de 20 millones. La pedirá el club, como ya lo hizo con el Atalanta cuando se lanzó a por Moncayola (los italianos querían pagarla íntegra).

RECONOCIDO

No juega en un grande ni todavía es internacional, pero su nombre está en boca de todos más allá de la muga. Hace unos días, expertos del fútbol como Gustavo López, exjugador y ahora comentarista, valoraban su rendimiento. “Es impresionante. Es ese tipo de central que siempre está bien perfilado, siempre mirando la pelota y al que te puede hacer daño, al que viene de segunda línea… No pierde nunca la referencia. Siempre orientado para despejar en condiciones. No despeja tarde. Los despejes se entrenan. Este pibe es extraordinario”, resaltó.

”Su defensa del área es magnífica. Es dificilísimo verle perder un duelo. Y encima, Osasuna juega con la defensa adelantada. No es un equipo que digas que están muy protegiditos todos y ahí el trabajo de central es más cómodo. Es un equipo que en muchas fases del partido defiende hacia adelante y, aún así, David García es muy ganador de duelos con 40 metros en la espalda”, añadió otra voz autorizada como la de Álvaro Benito sobre el defensa , a quien se refirió como un “aerolíneas” por la capacidad de salto y poderío que tiene.

David ha jugado todos los minutos, los 1.441. Solo otros cuatro jugadores de campo han hecho pleno también: Catena y Fran García del Rayo, el Pacha Espino del Cádiz y Le Normand de la Real.

Este domingo, tendrá otro partido de alto calibre para mostrar su nivel.