El Atlético se interesó por Sergio Herrera cuando estaba confinado por covid

positivo por Covid y le tocaba estar diez días en casa confinado. Hasta ahí, puede ser una situación que en tiempos de pandemia puede considerarse como normal. Lo extraordinario fue que a la vez se produjo la llamada del Atlético de Madrid. Simeone le quería. Hubo oferta del campeón de Liga. Se abría la puerta de la Champions. Sabía que partiría como suplente, pero él dijo que no. No se volvió loco. Ahí cayó la primera piedra para la renovación. Era el tiempo de pretemporada. Sergio Herrera tuvo que alejarse de la dinámica de Tajonar. Había dado

“Cuando llegó la oferta, estaba con Covid. No era la forma más fácil cuando me la transmitieron. Me llamó Braulio y llevaba días encerrado en casa. Hablamos y sinceramente, recuerdo que le dije: ‘A mí, lo que más rabia me da es que solo me hayas renovado hasta el 2023 (su anterior firma)’. Me dice: ‘Pues vale. Vamos a hablar de una renovación’. Hasta hoy, que me ha dado hasta 2026. Es lo que me salía. No quería salir de aquí. Estoy en un sitio feliz y a gusto. Si me podían dar más años, para disfrutar más tiempo, mucho mejor”.

El propio director deportivo recordaba esos días en su introducción de ayer. “Le agradezco porque este último año tuvo una posible salida. No era un rumor. Me llamaron de un club importante. Todos lo sabéis. Le dije que estuviera tranquilo, dentro de lo que es él. Era de justicia hacer una vinculación más larga. Le dije que se centrara en entrenar. Se centró en entrenar y en jugar. Esta renovación es justa y merecida”.

En estas semanas de competición, ha tenido la cabeza en su sitio antes de la firma. Lo destacaba Herrera. “Ha sido fácil. Braulio es un director deportivo muy atento. Cuando el equipo está compitiendo, intentamos que el jugador no se despiste. Eso querían mis agentes. Que yo no me despistara porque a veces me despisto y no oigo (risas). Braulio también me conoce. Lo pusimos todos fácil. Estoy feliz de que se haya hecho”.

Osasuna está fortaleciendo el proyecto. “El club está creciendo y se está consolidando en Primera. Braulio y Cata están haciendo un buen trabajo para renovar a gente importante, también la directiva. Me han puesto todas las facilidades posibles. Esto ayuda. El club reacciona muy bien y facilita mucho las cosas, a la vez que estás centrado en la competición”.

EN EL NÚCLEO DURO

Braulio explicó el valor añadido que ofrece un club como Osasuna para renovar y fichar. “Creen que hay un proyecto serio, más allá de un resultado de un domingo. Creen que hay futuro en este club. Están la gente de casa y el cambio generacional de gente que viene de abajo y gente que viene de fuera y se asienta. También se produce un efecto llamada. Debemos estar haciendo algo bien cuando hay jugadores que quieran venir cuando antes no. Aquí se respira fútbol, se respeta a los futbolistas. Jugadores que han tenido ofertas importantes confían en seguir en nuestro club es positivo”.

Es el caso de Sergio Herrera. “Cando llegué aquí fue uno de los primeros fichajes. Hace ya cinco años. Más allá de futbolistas que son de aquí, hay otros que forman parte del núcleo duro como Sergio, Nacho, Rubén o Lucas. Sin ser de casa se han impregnado de todos los valores del club”.