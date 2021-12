Asientos VIP disponibles para presenciar el Osasuna-Barça

Osasuna y Este viernes quedan poco más de 40 localidades libres para el encuentro entre Barcelona del próximo domingo, todas ellas en zonas VIP. Además, hasta la hora del encuentro permanecerá abierta la cesión de abonos, mecanismo mediante el cual los socios que no vayan a poder acudir al partido pueden ceder su localidad al club para que salga a la venta.

De momento ya son más de 120 los socios que han cedido su localidad, pero todas ellas se encuentran vendidas.

En concreto, el club dispone todavía de algunas localidades en la Zona Premium, en las dos primeras filas de los sectores 409 y 410, en el centro de la Tribuna Lateral. Su precio es de 160 euros por localidad, ya que en esta ocasión no dispondrán de servicio de catering por las restricciones sanitarias, aunque podrán utilizar el espacio privado destinado a ellos.

Para adquirir estas entradas es preciso escribir a socios@osasuna.es y el personal de oficinas les indicará el procedimiento a seguir para poder obtener dichas entradas. En el asunto del correo es preciso indicar "Zona Premium".

Asimismo, el club pondrá a la venta, de forma individual, localidades en uno de los nuevos palcos de los que dispone el estadio de El Sadar tras la reforma. En total se pondrán desde hoy a la venta 16 localidades en dicho palco, que pueden ser adquiridas de forma individual al precio de 150 euros por localidad.

Para adquirir estas entradas es preciso escribir a socios@osasuna.es y el personal de oficinas les indicará el procedimiento a seguir para poder obtener dichas entradas. En el asunto del correo es preciso indicar "Palco".

En cuanto a la cesión de abonos, los socios la tendrán disponible hasta minutos antes del comienzo del encuentro. A través del Área del Socio, aquellos socios y socias que no vayan a poder acudir al encuentro tienen la posibilidad de ceder su asiento al club para que sea inmediatamente puesto a la venta en la página web.

En el caso de los abonos adultos, el 50% del ingreso obtenido por la venta es para el socio y el otro 50% para el club. Es decir, en el caso de una entrada cuyo precio sea de 70 euros, el club obtendrá 35 euros y el socio acumulará 35 euros que cuando acabe la temporada podrá decidir si quiere cobrar directamente o bien si desea que se le aplique esa cantidad en forma de descuento en la renovación para la próxima temporada.

El socio puede ir acumulando descuentos por cesiones de abono hasta el 100% de la cantidad que pagó por el carnet a comienzos de temporada. En el caso del resto de categorías de socio el 30% del importe obtenido por la venta del abono cedido es para el socio y el 70% para el club.

En el caso de que el asiento sea cedido y no tenga comprador, no habrá bonificación alguna para el socio. En el Área del Socio puede comprobarse cuándo el asiento sigue en venta y cuándo ha sido finalmente vendido. De hecho, mientras no sea vendido el socio tiene la oportunidad de recuperar el abono si finalmente prefiere asistir.