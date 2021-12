Osasuna aparca la asignatura pendiente de ganar en casa para pisar terreno visitante en busca de la victoria que se le resiste desde hace seis partidos. No es el mejor momento del curso, aunque la situación clasificatoria ha generado un colchón importante. Pero urge en lo anímico cambiar la tendencia y volver a saborear el triunfo, el que no ha logrado el Levante en toda la temporada. Se ha enfrascado en una espiral muy negativa. El rival no tiene margen de error, es el colista de Primera y afronta el duelo como una final tras la marcha de Javier Pereira. Para hoy, Arrasate recupera Lucas Torró pero Kike García es baja de última hora.

Un equipo necesitado de alegrías últimamente visita a otro en estado crítico. Osasuna busca aumentar la brecha de 13 puntos con el Levante en el tercer compromiso semanal. El amargo punto contra el Elche, y gracias, el trámite de la Copa y otra cita que medirá el estado de los rojillos. Semana importante para seguir en la zona de privilegio y no encender la llama de quienes aprietan por detrás.

SIN KIKE GARCÍA Y CON TORRÓ

Se espera un once totalmente renovado después del partido en San Agustín del Guadalix. Los no habituales tuvieron su momento el jueves y ahora será el turno de los fijos para Arrasate. El entrenador ha perdido por lesión a una de sus piezas más codiciadas, Kike García. El delantero de Motilla de Palancar tiene molestias musculares en el bíceps femoral derecho. El cuerpo técnico no le quiere forzar y, a priori, estará en condiciones la próxima semana para recibir al Barcelona.

Sin él, titular indiscutible, Budimir será la referencia de Osasuna. El croata no viajó al duelo copero y llega de abrir la lata, de penalti, contra el Elche. El equipo necesita gol y el fichaje más caro de la historia del club parece la solución tras quedarse fuera de los planes por una pubalgia. Ya marcó allí la temporada pasada para decidir el partido (0-1). Osasuna necesita a sus jugadores diferenciales.

La baja de Kike García supone perder piernas para lanzar la presión desde arriba. El Chimy podría tener protagonismo en función del esquema. A priori, el técnico volverá a recuperar el triángulo de confianza que forman en el eje Moncayola, Darko y Torró, ya disponible. El centrocampista cumplió ciclo de amontestaciones. Su ausencia se notó, y mucho. Será el ancla. Rober Ibáñez, positivo por coronavirus, y Juan Pérez, lesionado en el brazo, causan baja médica.

Arrasate avanzó su preocupación por no dejarle metros para correr al Levante, especialista en ese toma y daca. Tampoco se puede descartar el cambio de sistema a tres centrales para sujetar ese entramado defensivo. Este Osasuna camaleónico ha demostrado especialmente lejos de casa que puede adaptarse a distintas situaciones y dibujos.

En Valencia, precisamente, llegó la última victoria que figura en el expediente rojillo. Fue en Villarreal el 17 de octubre. Desde entonces, tres derrotas (Sevilla, Real Sociedad y Atlético) y tres empates (Granada, Real Madrid y Elche). Se ha estancado en mitad del calendario más duro posible.

RACHA NEGATIVA

Capítulo aparte merece la racha del Levante, que acumula 23 partidos ligueros sin conseguir la victoria. Su última victoria, el 10 de abril. Está a uno de igualar la peor racha histórica. Entre semana logró imponerse de forma clara (0-8) al Huracán Melilla en la Copa.

Fue el estreno de su entrenador, Alessio Lisci, nombrado de forma interina tras el despido de Pereira. Quedó descabezada la dirección deportiva. Un proyecto a la deriva tras la decisión de destituir a Paco López, toda una institución. El Levante no da con la tecla, no ha estrenado el casillero de victoria. Osasuna no quiere ser el bálsamo y busca pescar en río revuelto.

Ramalho y Jaume, los descartes

23 futbolistas de la plantilla se desplazaron ayer hasta Valencia después de la convocatoria ofrecida por Jagoba Arrasate. En ella no figuran dos jugadores descartados por decisión técnica, como en el caso de Ramalho y Jaume Grau. Ambos fueron titulares en la Copa del Rey contra el San Agustín del Guadalix. Se unen a las ausencias de Juan Pérez, Rober Ibáñez y Kike García.