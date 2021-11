Los jugadores de mus sabemos que hasta el último tanto no hay nada decidido, que muchas veces empiezas con seis amarrecos en contra en la primera mano, caliente con ese rey y dos caballos que te caen del mazo y que te hace pensar que eres Di Caprio en 'Titanic', el Rey del Mundo y el amo de la barraca. Pero te dejas 30 tantos y no vas al órdago porque tu compi te frena ante la calentura propia. Y pierdes...

La vida del cuto, engordar para morir. Vamos, un tener que recuperar tantos como tontos para dejarte la salud, nadar y nadar contracorriente para ir a morir en la orilla. Tal cuál se debieron de sentir los jugadores de Arrasate tras el choque en el Wanda contra un Atlético de Madrid que, o se le ganaba en esta ocasión o se iba vivo y no vuelves a tenerla igual. Porque tampoco andan para tirar cohetes los del Cholo...

Casi más pensando en la Champiñons que en LaLiga, Simeone dejaba en el banco a Suárez y apostaba por Griezmann y Correa en ataque. Mientras que Jagoba recuperaba ese cinco atrás, con tres centrales y dos laterales, dejando a Torró, Darko y Moncayola en el centro y al Chimy y a Kike arriba. Peor esta vez el de Berriatua no acertó, es lo que pasa cuando vas a por el empate en un feudo como el colchonero.

Lo decía Pedro Mari Zabalza, "si nos confiamos, somos muy malos", pero esta vez no había confianza, había temor. Tras los últimos tropiezos, parece que Jagoba tiró por el camino del medio y quiso ser un tanto amarrategi. Como sea, pero puntuar. Para subir la moral. Para zanjar la racha de derrotas en Sevilla y en El Sadar contra la Real. Vamos a sumar aunque sea uno y listo...

Es lo que tiene ir a cerrarte al campo de uno de los grandes. Que acabas muriendo. Acabas cediendo. Pese a ese Torrazo del primer tiempo, o al intento de Torres en el segundo con 1-0 en el luminoso. Trabajo tirado por la borda en el tramo final, en esa hora de los valientes que tantos puntos nos ha dado este año a domicilio, en Cádiz, en Villarreal y casi en el Bernabéu. Esta vez la cara cayó del lado contrario...

Hay que salir más valientes, hay que ser temerarios, son estadios donde se debe jugar así. Osasuna no juega en esa liga, con lo que lo mejor que se puede hacer es ir a lucirte, a dar la campanada, a liarla parda. Pero no a empatar. No con ese 5-3-2, cerraditos, buscando las contadas ocasiones que vas a tener a la contra. Pese a que has llevado la manija en el primer tiempo, pero sufriendo las ocasiones más claras por parte del rival madrileño.

En el tramo final, clave, decisivo, Simeone sacó toda la carne y apostó por el triunfo. Jagoba se guardó a gente en el banco confiando en su defensa. Y la apuesta la ganó el argentino. En un córner el cuero voló al primer palo, Unai saltó, Sergio saltó pero el que se impuso fue Felipe. El defensa cabeceó antes que su par de marcadores para alojar el esférico en el palo más alejado, dejándolo caer, casi llorando, para que traspasara la línea y besara la red de gol. Morir en la orilla...

No hubo tiempo para más. Si acaso la de Torres, enganchando un cuero suelto en la frontal que obligó a Oblak a lucirse como hiciera ante el chut de Lucas en el primer tiempo. Y ese córner esperpéntico, con una contra local que murió en el palo de Carrasco con Sergio Herrera deambulando como pato sin cabeza por el centro del campo.

Tres minutos de añadido. Los mismos que en la primera parte, que se jugaron cinco, pero sin posibilidad de hacer más. Pese a las protestas de Jagoba, sin protestas de Carvajal o Butragueño. Somos Osasuna, y así se nos trata. Da igual. No vaya a ser que den cinco, o seis, que es lo que se está dando en casi todos los estadios del mundo mundial, y se les ocurra empatar a estos de Pamplona. Aunque no lo hubiesen merecido, pero esto es fútbol...

A por nuestra liga, a por el Elche, a superar esos 19 puntos que parecen anclados, malditos, grabados a fuego en la clasificación y que sólo una victoria dejarían atrás. Hay que recuperar muchas cosas que antes funcionaban y seguir en la pelea. La cosa sigue yendo bien, pese a que tras este ciclo contra equipos de la zona alta hayamos sacado un punto solo. En cuanto vuelvan los resultados, volverán las sensaciones. Porque directiva, presidencia y demás van a seguir los mismos durante cuatro años, pero esa es harina de otro costal que amasaremos más adelante...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!