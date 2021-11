Simeone: "Osasuna lo hizo bien y buscamos lo que pensamos que podía hacer daño"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este sábado, tras la victoria por 1-0 contra Osasuna en el Wanda Metropolitano, que su equipo jugó a lo que buscaba durante todo el partido, resaltó en varias ocasiones la forma de defender de su adversario y consideró "determinante" el triunfo "para seguir con un buen paso".

"A mí me gustó. Hicimos lo que buscamos. Buscábamos tirar centros, generar un despeje malo, intentar conectar para poder entrar donde hay una jaula bien encerrada y no es fácil... El Osasuna lo hizo bien y buscamos lo que pensamos que podía hacer daño. Con los equipos que se defienden así los goles vienen de córner, de tiro de media distancia o de un centro que no se defendió bien", dijo en rueda de prensa.

"Lo que buscamos es lo que se vio", reiteró el técnico, que apuntó que cuesta ganar cada jornada porque la Liga "está muy competida y en todos los partidos no hay muchas diferencias". "Pasó la etapa del Barcelona de Messi, Luis Suárez y Neymar o de Bale, Benzema y Ronaldo (en el Real Madrid) y ahora somos todos más equilibrados y la Liga está como la ven, muy competida para todos", añadió.

En ese sentido, Simeone consideró como "determinante" la victoria ante Osasuna "para seguir con un buen paso". "Habíamos venido de ganar con el Betis, una pena el partido con el Valencia, pero me gustó este 1-0 final que lo pudiéramos sostener, sobre todo con los córner, y pudiéramos salir de ese espacio siempre de temor a partir de lo que nos pasó ante el Valencia", apuntó.

El gol lo marcó Felipe Monteiro. "Importante para el equipo, para él y para su confianza. Ha jugado bastante desde que ha llegado. Me pone muy contento por él. Se anticipó haciendo verdaderamente un golazo", explicó Simeone, que había hablado con él que tenía que hacer goles de cabeza por la envergadura que tiene el central brasileño.

Sin Luis Suárez de inicio, tampoco fue el momento de ser titular de Matheus Cunha. "No es que le falte algo. Hay competencia y distintas características en los jugadores. Está siendo un chico que está creciendo en los minutos que se le están dando", dijo.