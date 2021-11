Jon Andoni Goikoetxea: “Estoy muy orgulloso, Azpi es el ejemplo perfecto de Tajonar”

Jon Andoni Goikoetxea (Pamplona, 1965), el jugador navarro que más veces ha jugado con la selección española hasta que ayer le igualó Azpilicueta, desprende emoción y admiración al repasar la impresionante trayectoria que ha trazado su sucesor. Curiosamente, Goikoetxea entrenó a Azpilicueta junto al Cuco Ziganda en Osasuna y ahora ve como llega a lo más alto de ese ranking. Lo conoce bien. El ex de Osasuna, Real, Barcelona y Athletic está inmerso desde hace dos años en labores de ojeador en la zona norte para el club culé. El relevo ha llegado 25 años, 9 meses, y 7 días después. Orgullo.(Pamplona, 1965), el jugador navarro que más veces ha jugado con la selección española hasta que ayer le igualó, desprende emoción y admiración al repasar la impresionante trayectoria que ha trazado su sucesor. Curiosamente, Goikoetxea entrenó a Azpilicueta junto alen Osasuna y ahora ve como llega a lo más alto de ese ranking. Lo conoce bien. El. El relevo ha llegado 25 años, 9 meses, y 7 días después.

Azpilicueta le iguala con 36 partidos jugados con España en lo alto del ranking.

Es un jugador que entrenamos Cuco Ziganda y yo desde juveniles. Es un chaval excepcional, una gran persona y ha crecido muchísimo. Estoy orgulloso de que me pueda superar y de que llegue muy lejos. Es un chaval diez. Ha ido de menos a más. Me alegro muchísimo.

Le entrenó en sus inicios. ¿Se imaginaba que podía alcanzar tantos éxitos?

Se le veía muy competitivo, físicamente fuerte, con una cabeza amueblada. Yo le noto que ha mejorado muchísimo técnicamente. Es un jugador muy listo, siempre ha sabido lo que ha tenido que hacer, no se ha complicado la vida, no es el típico lateral que alarga campo o busca uno contra uno. Tiene muchas cualidades, es muy fuerte y no es fácil irse de él. Con balón es listo. Sabe en todo momento lo que tiene que hacer. Ha crecido mucho, pone también buenos centros. Se ha convertido en un jugador completísimo. Nosotros le veíamos grandes condiciones y tenía la cabeza bien puesta.

¿Qué recuerda de su paso por la selección española?

Tengo muy buenos recuerdos. Estuve con Luis Suárez, con Vicente Miera y luego con Clemente. Me tocó la época de la Quinta del Buitre. Estoy contento de haber jugado un Mundial, me acuerdo de la victoria ante Dinamarca en Sevilla, que se nos complicó con la expulsión de Zubizarreta, también me acuerdo del partido en Eire que ganamos 1-3. Nos jugábamos todo. Participar en un Mundial es lo máximo. Marqué un par de goles. Tuve mucha suerte, jugué en todas las categorías, incluido un Mundial juvenil. Coincidí con Juan Carlos Unzué y Arozarena. Entonces no se jugaban tantos partidos, llegué a los 36 y estoy contento de la carrera en la selección.

¿Mantiene contacto con Azpilicueta?

Alguna vez hemos hablado, le he felicitado cuando ha ganado títulos. Es un chaval majísimo, nos llevamos muy bien. Se ausentó de la selección, pero ha vuelto, Luis Enrique lo tiene muy bien considerado. No es fácil, si te eligen capitán es porque te lo mereces como jugador y persona. Tanto en la selección como en el Chelsea.

Con la última Champions vimos su nombre como otro navarro de los navarros con ese título.

Cuando ganan algún título es un orgullo verme ahí como navarro. La gente se fija de dónde has salida, el mundo del fútbol mira a la cantera de Tajonar.

Mikel Merino es otro jugador que apunta alto.

Hay navarros como Mikel Merino o Álex Berenguer también. Merino está en un momento pletórico en un club que están haciendo muy bien las cosas. Pueden entrar en la Champions. Ya lo dice su entrenador, es un jugador súper completo. Está trabajando muy bien. Ojalá gane títulos en la Real. Me alegraría. Lo están haciendo muy bien en la base y el primer equipo. Raúl García está en los últimos coletazos pero sigue siendo un jugador súper honrado y trabajador. Por Álex (Berenguer) también me alegro mucho de que siga triunfando. Le entrené en cadetes y juveniles.

¿Cree que David García tiene opciones de ir a la selección?

Luis Enrique no se corta a la hora de llamar a la gente, aunque es verdad que tiene a cuatro o cinco centrales ya en la dinámica. Seguro que lo tiene en mente. Está haciendo grandes temporadas. No se pierde partidos, está siendo muy fuerte, tiene buen juego aéreo. Sería un orgullo que alguien de Osasuna fuese a la selección.

Es más complicado.

Estás en un club que normalmente pelea por estar en Primera, pero hoy en día Luis Enrique no lleva por ejemplo a gente del Madrid y sí de equipos que no tienen nombre. Que siga trabajando para que le puedan llevar. Ojalá, sería un premio.

Hay jugadores navarros con grandes trayectorias.

El jugador navarro está muy cotizado fuera. He hablado con muchos entrenadores y siempre elogian al navarro, saben lo que le van a dar, son chavales centrados. En el caso de Azpi es capitán y ha pasado por varios equipos, no es nada fácil mantenerse donde está. Es un orgullo la cantera de Tajonar, siempre hemos salido gente de Tajonar. Es para tenerlo en cuenta. Siempre lo da todo, Azpi es el ejemplo perfecto.

¿Qué sello deja Tajonar?

El jugador de Tajonar es honrado independientemente de cómo salgan las cosas o de que seas mejor físicamente o futbolísticamente. Son trabajadores honrados en el esfuerzo. Han salido jugadores de diferentes cualidades: hemos salido extremos rápidos, gente fuerte como Javi Martínez o Azpilicueta, de calidad como Raúl García o Nacho (Monreal), goleadores como el Cuco o trabajadores como Iñigo Larrainzar... Se me olvidarían muchos. Todo el mundo habla bien del jugador navarro. Cuando he charlado alguna vez con Marcelino García Toral (fueron compañeros) siempre los ha puesto como ejemplo, pone la mano en el fuego por ellos.

De Tajonar han salido productos nacidos para triunfar exclusivamente en Osasuna y otros, como en su caso, con cualidades para también cosechar éxitos fuera. Distintos perfiles.

Tuve la suerte de debutar muy joven. Volé fuera pero tuvo ejemplos como Echeverría, Iriguibel, Martín, Lumbreras, que luego se fue al Zaragoza o Patxi Rípodas también. Salvando las distancias, un jugador tipo Patxi Puñal es Jon Moncayola. Es un chaval muy completo, perfil Osasuna, ojalá esté aquí muchos años. Hay más casos. Palacios, los Flaño, Javier Mina y el mismo Castañeda que vino de fuera y se quedó aquí. Es un buen signo. Están a gusto en el club y es una ciudad en la que la gente luego se queda a vivir, incluso los extranjeros. Tajonar, Osasuna y Pamplona forman un gran lugar.

¿Cómo ve a Osasuna?

Fenomenal. Es de alabar el cuerpo técnico que tienen, es un orgullo que podamos tenerlos. Después de tantos años tienen una comunión entre jugadores, público y cuerpo técnico, no es fácil. Están bien posicionados. Va a ser una segunda vuelta importante, la gente ya ha ido a El Sadar y ahí puede estar la clave porque fuera ha sorprendido muchísimo.

¿Cree que puede acabar arriba?

No es fácil, están cerca de la Europa League. Lo normal es que equipos como el Barça o el Villarreal vayan remontando. De momento Osasuna se ha ganado estar ahí, tiene confianza con los 19 puntos. Nunca se sabe y quizá pueda entrar en Europa. Debe seguir en esta dinámica de hacer bien las cosas y asegurar la permanencia.

¿Cómo valora el trabajo en la base?

Siempre hay mimbres. Me alegro cuando pasan del Promesas al primer equipo. Conozco a Moncayola, Javi Martínez o Kike Barja. Cuando estaba en Osasuna eran del fútbol base, verles que van subiendo me alegra. Están triunfando ya en el primer equipo.