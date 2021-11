Osasuna encauza la renovación de Herrera

Javi Martínez y cuenta con más frentes abiertos. Uno de ellos tiene que ver con Sergio Herrera. hasta 2023 y con una cláusula de rescisión de 11,5 millones. El trabajo en los despachos no cesa pese a que el club esté inmerso en el proceso electoral. La dirección deportiva cerró recientemente la renovación y blindaje dey cuenta con más frentes abiertos. Uno de ellos tiene que ver con Sergio Herrera. Osasuna mantiene negociaciones con el portero para ampliar y mejorar su vinculación, fijada por ahora

El cancerbero burgalés quiere seguir en Osasuna y la entidad quiere reforzar sus lazos con él, acorde con el rendimiento que está ofreciendo desde que se ha consolidado como titular en el marco rojillo. "Ojalá esté muchos años más en Osasuna", señalaba esta semana en una entrevista, reflejo de sus ganas de seguir perteneciendo a la familia osasunista. Es su quinto año en El Sadar. Hay sintonía positiva por ambas partes, por lo que parece que al acuerdo se llegará más pronto que tarde.

Oblak. En cualquier caso, no quiso tensar la cuerda. Sus actuaciones en Primera han generado atención en algunos clubes, aunque eso no le ha restado la concentración. Este pasado verano, supo del interés del Atlético de Madrid . Su rol iba a ser el de suplente de. En cualquier caso, no quiso tensar la cuerda.

Herrera lo confesaba así: “No me volví muy loco. Aunque digan a veces que estoy loco (bromeó), soy coherente con muchas cosas. Es verdad que hubo un contacto. Yo hablé con Braulio. Me explicó la situación y yo le dije que era muy halagador que un equipo recién campeón de Liga y que compite en la Champions te quiera. Pero estoy en una situación diferente a la que el Atlético de Madrid me podía dar, más de suplente. Yo quería jugar, quería seguir creciendo y teniendo partidos. El mejor sitio iba a ser Osasuna, por eso nunca me peleé o forcé mi salida”.

UNA CLARA EVOLUCIÓN

Sergio Herrera acumula 108 partidos con la camiseta rojilla . Llegado del Huesca por 300.000 euros , debutó en agosto de 2017 a las órdenes de Diego Martínez Rubén Martínez hasta conseguir consolidarse en la titularidad. Su evolución ha sido constante. en un choque en El Sadar contra el Sevilla Atlético . Superó posteriormente una grave lesión de rodilla que le privó de disfrutar en el campo en la campaña del ascenso. En Primera, se estrenó alternando conhasta conseguir consolidarse en la titularidad. Su evolución ha sido constante.

En el ejercicio pasado, disputó 33 encuentros, con algunas actuaciones sobresalientes y ganando esa seguridad y aplomo que quizá le faltaba en sus inicios. Acabó siendo el quinto portero con mayor porcentaje de paradas, (un 71%), solo superado por una nómina imponente: Oblak, Bono, Courtois y Ter Stegen. Se ha convertido en un meta completo en sus acciones, también en el juego de pie. “Ya no me pasa factura”, admitía en una entrevista. Ha ganado fuerza física gracias también a las sesiones con su preparador personal.

Está en su madurez deportiva a sus 28 años, aunque la carrera de los porteros tiene una fecha de caducidad más prolongada. En el vestuario, siempre se ha caracterizado por la buena sintonía que despierta con sus compañeros.

EL CASO LUCAS TORRÓ

En el último año, el club ha acordado renovaciones con todos los jugadores que ha considerado prioritarios para su proyecto. Ha ido consiguiendo los objetivos, convenciendo a jugadores como David García y Jon Moncayola de que se quedaran cuando tenían ofertas más jugosas. En concreto, del Rennes y de la Atalanta, respectivamente. Estos últimos estaban dispuestos a pagar la cláusula anterior de 12 millones. El club también ha realizado un esfuerzo considerable por retener a Budimir.

Lucas Torró. Le siguen de Tiene contrato hasta 2024, pero su cláusula puede ser apetecible. Es de 10 millones. Con los antecedentes de las fuertes apuestas, hay una situación que deberá resolverse en un futuro en uno u otro sentido. Varios equipos han mostrado interés por. Le siguen de LaLiga y del extranjero. No es para menos. Hizo una gran segunda vuelta la pasada campaña y ahora ha comenzado con mejores argumentos incluso. A su potencia en el centro del campo, suma una capacidad mayor de despliegue de área a área.