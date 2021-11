candidatura para la presidencia de Osasuna. El actual mandatario de la entidad procedió a la entrega de la documentación que le había trasladado la Junta Electoral para atender entre otros a uno de los puntos que obligan los nuevos estatutos: los nombres de la composición de su Junta Directiva. Luis Sabalza registró este jueves supara la presidencia de Osasuna. El actual mandatario de la entidad procedió a la entrega de la documentación que le había trasladado la Junta Electoral para atender entre otros a uno de los puntos que obligan los nuevos estatutos: los nombres de la composición de su Junta Directiva.

Sabalza mantiene el bloque de directivos de la legislatura que está llegando a su fin. Es decir, seguirá acompañado por Fidel Medrano (hombre de confianza desde su llegada en diciembre de 2014), Miguel Cuesta, César Muniain, Ignacio Yániz y Txuma Iso. Son los mismos que se presentaron hace cuatro años a las elecciones que no pudieron celebrarse al no cumplir los estatutos otros dos socios que quisieron estar en las urnas. No tuvieron el preaval.

Hay una novedad. Sabalza incorpora a Manuel Piquer, por lo que de salir elegida esta candidatura habrá siete personas en la junta. Está previsto que en los próximos días se informe de más detalles y de los planes que tienen entre manos para los próximos cuatro años. La recompra de una parte y ampliación de Tajonar será sin duda uno de sus pilares.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo miércoles. Sigue sin haber sospecha de que haya alguna corriente alternativa que vaya poder reunir el aval de 9,1 millones de euros. Es el 15% del presupuesto de gastos de la temporada 2021-22, aunque no está aprobado todavía por la asamblea. Así lo trasladó la Liga a la Junta Electoral de Osasuna.

La actual Junta Directiva no está obligada a avalar porque su candidato ha presentado beneficios en sus mandatos que cumplen con lo que establece la ley. Así también lo confirmó La Liga.

NO ES NECESARIA LA DIMISIÓN

Mientras no haya otro candidato, Luis Sabalza no está obligado según los nuevos estatutos a presentar su dimisión. Así lo marcaban los anteriores, pero se vio que era un problema el vacío de poder en un momento de actividad del club. Tendrá que hacerlo si hay elecciones, que serían el 19 de diciembre. Todo parece indicar que Sabalza no tendrá rival y que, por tanto, iniciará su tercer mandato antes de que termine este mismo mes.

CUATRO AÑOS CON BRAULIO

Si Sabalza es proclamado presidente, una de sus primeras acciones será la de firmar la renovación del director deportivo. Braulio Vázquez termina contrato este mes de junio y el acuerdo verbal al que han llegado es por cuatro años más. El objetivo es estabilizar el proyecto. Braulio tiene ofertas que rechazará en cuanto sepa que continúa con Sabalza como presidente.

La siguiente ficha en caer será la continuidad de Jagoba Arrasate, al que también le resta de contrato lo que queda de temporada. Este asunto lo abordará Braulio directamente. El técnico quiere seguir en Osasuna. En cualquier caso, hay que respetar el calendario de los acontecimientos.

Manuel Piquer, de la CEN, es la novedad en la plancha

Manuel Piquer Martín-Portugués es la novedad de la candidatura de Luis Sabalza para la próxima legislatura. Piquer es vicepresidente de la Confederación Navarra de Empresarios (CEN) y ostenta el cargo de presidente de la Federación de Asociaciones de Pequeña y Mediana Empresa de Navarra (FAPYMEN). Además trabaja en una asesoría laboral (Unión Asesora Piquer SL). Su vinculación con Osasuna radica en que forma parte de la asamblea de socios compromisarios. Fue elegido en el millar 2 en las pasadas elecciones de diciembre.

El número de miembros de una Junta Directiva no puede ser inferior a cinco ni superior a catorce. Son cargos que no están remunerados y tiene que haber un presidente, vicepresidente (s), secretario, tesorero y vocales.