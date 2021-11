Manu Sánchez, sin ‘cláusula del miedo’

Cuando Osasuna firmó con el Atlético de Madrid el contrato de préstamo, no se trasladó este apartado en la documentación. Hay una consideración clave. El club asumió el pago de la ficha del jugador. Esto lo diferencia de otros casos como el de Javi Ontiveros y el Villarreal. Esta situación era distinta. Se paga una parte de la ficha (un tercio) y por esa razón, la entidad amarilla obligó a incluir esa cláusula. Para que tenga un encaje legal, no se impide por contrato jugar a nadie sino que se registra una alta cantidad económica para que pueda ser alineado, un hecho que no suele desbloquearse.