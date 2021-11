El compromiso de Sergio Herrera por Osasuna

Jan Oblak. Hubo llamada a Ivo Grbic. De ahí no pasó. El club iba a pedir su cláusula de rescisión de 11,5 millones si llegara el momento. Pero además de eso, el cancerbero rojillo tenía muy claro que quería seguir donde está. No tensó la cuerda. Sergio Herrera pudo dejar Osasuna este verano y fichar por el Atlético de Madrid . El Cholo Simeone le quería para ser el suplente de. Hubo llamada a El Sadar . Los colchoneros pretendían un trueque con el croata. De ahí no pasó. El club iba a pedir su cláusula de rescisión de 11,5 millones si llegara el momento. Pero además de eso, el cancerbero rojillo tenía muy claro que quería seguir donde está. No tensó la cuerda.

Así lo expresaba este miércoles en el micrófono nacional de Radio Marca. "No me volví muy loco. Aunque digan a veces que estoy loco (bromea), soy coherente con muchas cosas. Es verdad que hubo un contacto. Yo hablé con Braulio. Me explicó la situación y yo le dije que era muy halagador que un equipo recién campeón de Liga y que compite en la Champions te quiera. Pero creo que estoy en una situación diferente a la que el Atlético de Madrid me podía dar, más de suplente. Yo quería jugar, quería seguir creciendo y teniendo partidos. El mejor sitio iba a ser Osasuna, por eso nunca me peleé o forcé mi salida. Ojalá esté muchos años más en Osasuna".

Herrera se medirá en el próximo partido precisamente al Atlético. En el Wanda ha hecho actuaciones estelares. Cumple su quinta temporada de rojillo. Está perfectamente integrado. “Los de fuera estamos en la filosofía de Osasuna. Nos hemos adaptado muy bien a los valores del club y a lo que pide el osasunismo. La gente de aquí te lo inculca y a los que vienen nuevos se lo implantamos. La gente se adapta muy bien. También tenemos un director deportivo que en este caso le gusta fichar jugadores muy humildes y muy normales. Eso ayuda”.

Hace un par de jornadas fue protagonista en algunas tribunas periodísticas nacionales que le acusaron de perder tiempo en el Bernabéu. Nada más lejos de la realidad, estaba lesionado. Ese problema le apartó de jugar en Sevilla y casi ante la Real. “En vez de mirarse el ombliguito y pensar por qué el Madrid no ha ganado a Osasuna, se intenta poner el foco en otros ámbitos como que el portero estaba perdiendo tiempo o el árbitro había añadido cuatro minutos. Creo que no se dio valor al partido que hicimos nosotros. Incluso pudimos adelantarnos en el marcador. Este tipo de cosas pasan, como la nieve de hace un año. Intentan poner excusas. Me centré en eso más que la gente desconfiara en que estuviera lesionado y estuviera perdiendo tiempo. Como se pudo ver no era cierto. Fue un milagro que pudiera jugar el otro día contra la Real. La lesión era importante”.

Al meta rojillo le cuestionaron por el gol que encajó contra el Granada estando algo adelantado. De todo se aprende, aunque es la manera de jugar. “Puedo decir que estaba un poco más adelantado de lo que debería. Pero, ¿cuántos goles me han marcado en mi trayectoria en Osasuna? Siempre he jugado adelantado, nunca ha tenido miedo. Es verdad que de cara a la gente haces mil buenas y no se dan cuenta. Haces una mala y resalta más. Tenemos una manera de jugar, creemos en esa manera de jugar. Soy un portero que no me va a dar miedo estar en el siguiente partido adelantado. Aunque es verdad que, desde el gol del Granada, tanto Casemiro como Silva me lo han intentado hacer. Habrá que estar un poco más al tanto y no dejarse ver tanto. Saber leer eso y que no vuelva a pasar lo del Granada”.