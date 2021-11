Alfonso Ramírez es el encargado de presidir la recién nombrada Junta Electoral. Es momento de resolver dudas. Y bajo su visión, de ofrecer sus reflexiones. Es una voz autorizada del entorno. Hace cuatro años por estas fechas había bastante ruido electoral. Dos socios, Juan Ramón Lafón y Víctor Álvarez, querían disputarle el sillón presidencial a Luis Sabalza . Finalmente no hubo elecciones. No cumplieron con lo dictado por los estatutos, según concluyó la Junta Electoral. En estos días, también hay un contexto de fondo en el osasunismo, pero no es asunto troncal. No parece que vaya a haber más candidatos que el actual dirigente.es el encargado de presidir la recién nombrada Junta Electoral. Es momento de resolver dudas. Y bajo su visión, de ofrecer sus reflexiones. Es una voz autorizada del entorno.

¿Qué tareas están llevando?

Con los nuevos estatutos, al estar marcado todo el calendario, lo único que tiene que hacer la Junta Electoral es supervisar todo el proceso. Pasó el periodo del censo y no hubo ni una sola reclamación. Preparamos un pequeño impreso para que las candidaturas que lo quisieran pudiesen presentarse y conociesen la documentación y las condiciones del aval. Que todo vaya en un documento oficial. No como antes que se podía presentar cualquier papel y de cualquier manera. Estamos a la espera de que termine el plazo el día 17.

¿Sabe si hay alguna corriente que concurra contra Sabalza?

A día de hoy no hay ninguna candidatura presentada y no hemos oído absolutamente nada de nada. Estamos expectantes.

¿Por qué desde la Junta Electoral se hizo la consulta a La Liga?

Si alguien se lee la ley del Deporte de 1990 y el Real Decreto de 1999, hay momentos de confusión. Se habla de Juntas Directivas y el 15% si los resultados económicos consecutivos cubren el presupuesto. Queríamos tener un garante que nos dijera que efectivamente teníamos un candidato que pudiera no avalar (Sabalza). Simplemente para evitar un problema. Imagine que no sea así y tengamos un problema al finalizar el proceso. Además, había que saber el importe que nos solicitará la Liga del aval y su fecha de vencimiento.

El aval de los 9,1 millones para ser oposición a Sabalza es obligatorio.

Sí. La ley habla de que los miembros de las Juntas Directivas responderán mancomunadamente de los resultados económicos negativos. Añade que los podrá ejecutar la Liga de Fútbol Profesional. Para esa ejecución, necesita el aval. Eso es así. Nos podrá gustar o no gustar. Es lo que la ley marca por ahora y Osasuna tiene que cumplirla. Si no la cumple, la Liga de Fútbol Profesional no va a aceptar el mandato. El club quedaría en una situación peligrosa.

Una enmienda del PNV a los Presupuestos Generales del Estado trata de eliminar el aval a los clubes deportivos (es el 15% de los gastos ahora) para facilitar la presentación de candidaturas en el Real Madrid, Barcelona, Athletic y Osasuna. Sin embargo, en los estatutos quedaría la norma de avalar con un 10%.

En los estatutos no podíamos redactar algo sobre un supuesto. Realmente, que puedan desaparecer los avales no es el problema. El problema es saber qué medidas tienen los clubes para reaccionar ante posibles actitudes que produzcan pérdidas. Ahora el aval es el freno para los desmanes. Por eso, de manera prudente Osasuna puso ese 10% del presupuesto, pero lo lógico sería que una vez que se conozca la ley, los estatutos se adaptaran a ella. Mientras tanto, era una medida de seguridad hasta no conocer realmente con qué herramientas contará el club para poder defenderse en el futuro si desaparecen estos avales.

No se podía aplazar el proceso a la espera de la nueva ley.

No. La ley dice que una vez que el mandato ha terminado podría existir una Junta Gestora, pero su misión exclusivamente sería la de iniciar un proceso electoral. Lo marcan los estatutos de Osasuna. En cuanto se convocan las elecciones, la Junta Electoral realiza esa misión. Estamos cumpliendo lo que marca la ley y el reglamento.

¿Por qué ahora no es necesario que Sabalza dimita para ser candidato?

Se ha cambiado para evitar que el club quedase descabezado durante una temporada. No tiene ningún sentido. El club quedaría sin directiva solo si hubiese un proceso electoral con más de una candidatura y entráramos en campaña electoral. En ese caso, sí que la Junta Directiva dimitiría de forma automática. Si no se llega a ese extremo, se produce la renovación.

Si de la Junta desaparecen las dos personas que avalaron en 2014 (Sabalza y el directivo Medrano), ¿el resto avalaría?

Es un punto claro. Cuando una Junta Directiva inicia tiene la obligación de avalar. Si en estas elecciones, Luis Sabalza y Fidel Medrano no se presentaran y el resto de compañeros de junta sí, tanto por los estatutos de Osasuna como por lo que dice la ley, tendrían la obligación de avalar al igual que el resto de candidaturas.

El problema es que una misma Junta Directiva se perpetúe librándose del aval.

Pero cuidado. Si ahora Osasuna tuviera una serie de resultados negativos, podría ocurrir que la Junta actual también tuviese que avalar. La Junta actual no tiene que avalar mientras que la suma de resultados positivos desde el inicio de su mandato supere el 15% de los gastos. Si alguna vez esto decayera, también tendría que avalar. El presentar el aval una vez no te libra de por vida. Dependes de tus resultados económicos, que superen ese porcentaje.

El aval para el candidato tiene que ser ahora mancomunado. ¿Y eso?

Todos los directivos a partes iguales. Así se evita que uno de ellos, el que tiene capital, pueda desaparecer una vez pasadas las elecciones. Esos directivos podrían seguir sin haber avalado. El club al año siguiente necesitaría elecciones. Es una forma de proteger al club.

Más novedades. Para ser presidente hacen falta 8 años de socio y residir en Navarra.

Tener un presidente que no sienta el escudo y quiera serlo por otros motivos es tan fácil como esperar cuatro años. Se ha querido evitar la entrada de personas que busquen otro sentimiento. Tampoco hemos hecho nada diferente a lo que hacen otros clubes. Era otro punto más de blindaje.

No hay que pedir las firmas.

No son necesarias. Aquello se había convertido en un circo mediático de pintxos y cervezas.

¿Le queda la conclusión de que es muy difícil presentarse a las elecciones para rivalizar con Sabalza?

Sin lugar a dudas. Es muy complicado, es verdad. Pero volvemos a la sensación de protección y de facilidad. Es una regla muy compleja. Todo esto nació por todos los desmanes que se producían en los equipos de fútbol que generaron grandísimas pérdidas. Así nacieron los avales como método de protección. A Osasuna le complica muchísimo la vida. Esta Junta puede no avalar, pero el día que no continúe tendremos que buscar la fórmula de que alguien pueda avalar. O cambia la ley o hay que buscar unas personas dispuestas a sufragar este importante capital.

EL RETO DEL COMPROMISO POR OSASUNA

Alfonso Ramírez (Pamplona, 1968) fue miembro de la Junta Directiva de Luis Sabalza durante 20 meses, hasta que anunciara su dimisión en octubre de 2017 por una cuestión de desgaste. “No puedo más”, dijo. Era también el portavoz, además de ser un osasunista inquieto por sus iniciativas y cercanía con el socio. Desde entonces, ha estado en un segundo plano, aunque ha plasmado sus ganas de ayudar. Optó a ser el Defensor del Socio en 2018 y no fue elegido. Después, a la Comisión de Control Económico, pero tras ser designado en última instancia en 2020, tuvo que declinar finalmente por un cambio en su vida profesional. Este año ha liderado la profunda reforma de los estatutos y ahora ha sido nombrado como presidente de la Junta Electoral. Su ánimo no es ser pretencioso. Es más bien participar en los órganos viendo que no sobra compromiso en la masa social.

Osasuna es un club de los socios, pero ¿no cree que falta más compromiso para formar parte de estos órganos?

No es fácil hacer cosas en la vida a cambio de poco o de nada. Yo también entiendo que todos tenemos muchos compromisos laborales, familiares, los hijos... Luego, estos puestos no están exentos de crítica. Muchas veces con razón, pero otras muchas solo por el hecho de la crítica. Hay gente desinformada que se cree que sabe de todo. A mucha gente esto le desanima, con razón. No es fácil estar siempre en la palestra y tener que escuchar cosas que a uno no le gustan. Es un tema que entre todos tendremos que ir pensando porque si no, el club se quedará sin Control Económico y se quedará sin el Defensor del Socio. No podemos dejar de ayudar al club si queremos que el club esté protegido cuando lleguen los malos momentos.

¿Qué le mueve a participar?

He intentado ayudar siempre en lo que ha sido posible. El trato de directivo te carga con muchísimas horas. En estos otros puestos, estando un poco ahí en el candelero, se pasa más desapercibido. Lo importante es hacer un buen trabajo. Ojalá en las próximas elecciones de lo que fuese se presentasen muchísimos más socios y hubiese relevos. Si no, acabamos siempre estando los mismos. Es bueno que la gente participe. Que participen aquellos que tengan conocimiento y formación profesional para poder ayudar más al club. Debemos dar ejemplo y animar a otras personas. Es la forma de ayudar mucho a Osasuna. Es un tema importante. Cuando lleguen las vacas flacas, nos arrepentiremos.

¿Ha pensando en volver al club?

No. Yo hice mi trabajo. Me pesó muchísimo en cansancio y en mi salud. Ahora estoy en un momento profesional que me lleva mucho tiempo. (Volver) No lo he pensado ni siquiera. Hago una labor ayudando al club en estos puestos más discretos y que requieren menos dedicación que la de ser directivo. Me siento más cómodo por lo menos por ahora aquí.

Como exdirectivo y osasunista, ¿qué visión tiene del club?

Veo que el club ha cambiado exponencialmente. Recuerdo que mis primeros meses fueron agridulces. La parte deportiva funcionó muy bien con el ascenso, pero al año siguiente la situación del club y sus problemas económicos nos abocaron a muchas cosas con mejores o peores decisiones. El club ha dado un paso de gigante. Deportivo, institucional y económico. Debemos ser justos. Que hay luces y sombras es evidente. Como en todo. Errores se pueden cometer, pero ha habido un buen trabajo. Era impensable esta situación cuando entré hace seis años.

Dice que vendrán vacas flacas.

No tenga duda. En el plano deportivo es muy difícil acertar siempre, además cuando los recursos no son como los de otros. Osasuna podrá tener buenos años, pero llegará un momento en que tendrá años malos, como ha sido toda la vida. No vamos a descubrir la rueda. Por eso, es bueno que estemos preparados. Que tengamos una Comisión de Control fuerte, una Junta Electoral fuerte, un Defensor del Socio fuerte. Llegarán los malos momentos. Y no solo los deportivos. También los institucionales. Pueden llegar una serie de personas con otras moralidades. A lo mejor nunca ocurre. Sería la mejor noticia. Pero los tenemos que estar preparados para poder ayudar al club cuando lo necesite.