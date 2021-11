Budimir: “Vi que lo mejor era salir del campo por completo, fue mi decisión”

cómo se encuentra y el proceso por el que ha pasado. El delantero habla para el diario digital deportivo más popular de Croacia, Sportske Novosti, y manda un mensaje tranquilizador. “Después de un largo periodo, estoy sano y sin dolor de nuevo. La prioridad es recuperar el ritmo competitivo. La clave es que no tengo ningún problema después de mi regreso. Entreno y espero al domingo. Estoy satisfecho”. Siempre habla claro. La voz de Ante Budimir irrumpe después de haber superado una lesión complicada de llevar. Se escucha por primera vez a unos cuantos kilómetros de El Sadar para explicary el proceso por el que ha pasado. El delantero habla para el diario digital deportivo más popular de Croacia, Sportske Novosti, y manda un mensaje tranquilizador. “Después de un largo periodo,La prioridad es recuperar el ritmo competitivo. La clave es que no tengo ningún problema después de mi regreso. Entreno y espero al domingo. Estoy satisfecho”. Siempre habla claro.

El origen y el después. El cisne de Ozimica desvela cómo ha transcurrido todo. “Durante las vacaciones de verano, el dolor alrededor del aductor y la pared abdominal se activó. Con el tiempo, me molestó cada vez más. Lo arrastré en pretemporada y jugué dos partidos. No pude continuar. Era una alarma. Algo no iba como debía ser. Pasó antes de la concentración con la selección nacional. Juntos decidimos comenzar la fase de recuperación con un enfoque combinado. Reducción del entrenamiento y la rehabilitación para estar listo para los partidos, pero no funcionó. Así que un día decidí parar por completo. Dije: hasta que esté libre de dolor, hasta que me deshaga de todo el dolor, no quiero entrenar con el equipo. No es justo para mí, para el equipo, para nadie”.

Decisión de apartarse. Budimir explica que el hueso púbico también estaba inflamado, lo que generó un problema mayor. En septiembre él mismo le dijo a Budimir explica que el hueso púbico también estaba inflamado, lo que. En septiembre él mismo le dijo a Arrasate y al club que se iba a dedicar de lleno a la recuperación sin competir. “Así fue. Me tomé un tiempo, me salté convocatoria de la selección nacional en octubre y ahora no me han llamado para la de noviembre. Lo más importante es que todo esto quedó atrás. Continuamos primero con ese plan combinado, pero eso no condujo a una solución. Vi que lo mejor era salir del campo por completo. Dije que volvería cuando estuviera sano. Fue mi decisión. Por supuesto, era importante, porque a los demás les parece que se puede entrenar de acuerdo a un programa ajustado. Sin embargo, no es así. Si estoy en un equipo quiero estar adentro hasta el final. Si no estoy bien, prefiero trabajar solo”.

Cara a cara con Jagoba. Budimir se detiene en la reunión con el técnico. “Es difícil explicar cómo están las cosas cuando a los demás les parece que puedes y estás entrenando, y solo tú sabes cómo te sientes”, insiste. “Teníamos que hablar de eso, él necesitaba entenderlo y creo que las cosas quedaron claras después de esa conversación, en la que también estuvo el médico. Fue difícil para él porque es el inicio de temporada, nos quedaban partidos importantes por delante. Está claro por qué me compraron y para qué me necesitan, pero el interés de todos era ser real, que como tal yo les pudiera ayudar, y no hubo problemas. Ni siquiera veo que haya ninguno en el futuro”.

O todo o nada. Es nítido en su mensaje. Si está con el grupo es porque está en condiciones. “Es difícil decirlo al cien por cien, porque algo siempre te aprieta o te duele. Así es cuando eres futbolista profesional. Todos los jugadores lo confirmarían. No estoy hablando de tener que estar exactamente al cien por cien, pero en lo que respecta a las lesiones, la única respuesta correcta es: todo o nada. No tiene sentido de otra manera”.

Mejores sensaciones. Budimir es ahora uno más del grupo. “No tengo dolor, no tengo tensión. Tengo que volver a acostumbrarme al campo y a los partidos. Llevo dos semanas con el equipo. A principios de octubre, ya estaba en el césped. No quería alejarme del fútbol por completo porque si solo estuviera haciendo ejercicio en el gimnasio sería un gran impacto para el hueso púbico. Tienes que dosificar”, explica. “Tienes que saber lo que estás haciendo en el gimnasio, lo difícil que es para el aductor y todo lo demás. El fútbol en sí daña el aductor porque corres y disparas. Si su hueso está inflamado, es importante que sus esfuerzos estén en la proporción correcta”.

Sin ir a la selección. Dalic no le ha convocado en esta ventana. “El seleccionador ya dijo que necesita jugadores sanos, que jueguen y que estén en forma. No lo cumplo, salvo que estoy sano. Ahora me centro en el club. Jugar y estar a un alto nivel. Esa es la forma de volver a la selección. Hemos hablado durante este tiempo y todo está claro. Sé lo que tengo que hacer para tener una segunda oportunidad”.

Cita por el Mundial. Croacia se va a jugar el billete para el Mundial contra Rusia y evitar así ir a los playoffs. “Prefiero estar en el campo que verlo televisión. Pero le doy al equipo el máximo apoyo. Por supuesto, es un privilegio jugar en la selección nacional. Nunca he estado en Poljud (estadio de Split). Todos lo lograremos juntos”.

Iría en bicicleta. No ha sido llamado, pero Croacia podría hacerlo si hay una baja o Dalic entiende que puede ayudar. Osasuna no tendría la obligación de dejarle marchar la semana que viene. Se toma con humor esa posibilidad. “Osasuna lo aceptaría. Si el míster me llama el día antes del partido, correré lo más rápido que pueda. Iría en bicicleta si fuera necesario, pero como probablemente no llegaría a tiempo, elegiría un avión”. Más en serio, apunta: “El equipo nacional tiene variantes del juego. Puede funcionar sin un delantero centro clásico. Vayamos a la Copa del Mundo. Allí ofreceremos una amplia variedad de opciones”.

Mirando a la Real Sociedad. Este domingo saltará a El Sadar. “Me estoy preparando para ese partido, porque después de no estar durante mucho tiempo, estás contento cuando vuelves al ritmo competitivo. Disfruto poder vivirlo de esa manera. A medida que pasan los días, me veo cada vez mejor en el campo. Llegarán los goles”.