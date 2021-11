LaLiga notifica que el aval para ser candidato es de 9,1 millones y exime a Sabalza

Osasuna entra de lleno en el periodo electoral. Desde este jueves y hasta el día 17 de este mes, está abierto el plazo para presentar candidaturas a la presidencia. Son diez días hábiles en los que se resolverá si Luis Sabalza va a tener oposición y se van a celebrar elecciones. A día de hoy, es improbable. No hay constancia en Osasuna ni en diferentes círculos de su entorno que se estén produciendo movimientos. Todo parece indicar que el actual presidente no tendrá rival para la reelección e iniciar de esta forma su tercera legislatura. En cualquier caso, hay que esperar.

No habrá esta vez que obtener papeletas con firmas de socios. La clave nuclear volverá a ser el aval bancario. Asciende a 9,1 millones finalmente y Las candidaturas se pueden presentar en las oficinas del club de 9.30 horas a 13.30 horas a 16.30 a 19.30 de lunes a jueves y de 9.30 a 13.30 el viernes.. La clave nuclear volverá a ser el aval bancario. Asciende a 9,1 millones finalmente y Luis Sabalza está eximido al comprobar que ha presentado beneficios en su gestión. Así lo ha ratificado LaLiga tras una consulta efectuada por la Junta Electoral que capitanea Alfonso Ramírez.

Antes de incurrir en dudas o interpretaciones como sucedió hace cuatro años, este órgano recién elegido por los socios compromisario ha querido “determinar con exactitud los detalles del aval que exige la Ley del Deporte, así como la documentación necesaria y los trámites obligatorios”.

En primer lugar, deberá trasladar un aval bancario, emitido por un Banco, Caja de Ahorros o entidad de crédito registrada en el Registro de Entidades del Banco de España, indicando Agencia y domicilio y que esté autorizado para operar en España.

SOBRE EL PRÓXIMO PRESUPUESTO

Asimismo, el importe del aval debe ser de 9.115.000 euros. Representa el 15% del importe del presupuesto de gastos que se ha presentado a LaLiga para esta temporada 2021-22. Anteriormente se había informado de una cantidad superior, 9,7 millones, al tomar como referencia el presupuesto de la pasada temporada. Aunque no está aprobado en asamblea, LaLiga ha comunicado a la Junta Electoral que debe tomarse como referencia el que deba gestionar la Junta Directiva entrante y no sobre una cantidad pasada. Las diferencias entre las dos cantidades no son mayores.

Se trata de una cantidad récord en la historia de Osasuna. La Ley del Deporte exige ese 15% sobre el presupuesto, que alcanza mayores cotas que todos los anteriores. En las elecciones de 2017, estando el equipo en Segunda, el aval era de 4,25 millones. Anteriormente, solo se pedía para el candidato ganador.

La Junta Electoral exigirá, como marcan los estatutos, la presentación del aval bancario. “En cualquier caso la Junta Electoral desde aclarar que, con un plazo máximo de 10 días hábiles tras la proclamación como ganador de las elecciones, deberá ser también presentado ante LaLiga, que a su vez ha establecido que el vencimiento del aval será el 30 de noviembre de 2022”, señalan.

Sabalza no está obligado a ello. LaLiga lo ha constatado. “Tras ser requerido por la Junta Electoral sobre qué candidatos estarían exentos de presentar el aval si sus resultados económicos así lo permitiesen, LaLiga ha certificado que el presidente, Luis Sabalza, está exento de la presentación de dicho aval”.

Si no hay más candidatos, el actual presidente será investido a finales de este mes.