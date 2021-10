El Sadar volverá a agotar las entradas

a partir de las 9.30 horas, se pondrán a la venta las entradas para el encuentro entre Osasuna y la 18.30 horas. Este jueves,se pondrán a la venta las entradas para el encuentro entre Osasuna y la Real Sociedad que se disputará el próximo domingo 7 de noviembre a las

En esta ocasión la venta se realizará únicamente de forma online a través de la web del club debido al reducido número de entradas que quedan disponibles. De esta forma no se venderán entradas ni en las taquillas ni en oficinas.

Osasuna ha enviado a la Real Sociedad la totalidad de las entradas de la zona visitante, unas 600, además de las habituales entradas de cortesía, por lo que apenas podrán salir entradas en taquilla. Las entradas enviadas a la Real Sociedad tendrán un precio de 25 euros, como ocurría anteriormente a la pandemia.

La venta se abrirá este jueves 28 de octubre a las 9.30 horas en la web únicamente para socios y titulares del carnet ‘Soy Rojillo’. Durante cinco días solo ellos podrán adquirir entradas, por lo que hasta el martes 2 de noviembre, a las 9.30 horas, la web no permitirá la compra de localidades a personas que no cumplan esos requisitos.

Los socios podrán comprar una entrada para el encuentro por cada carnet, mientras que los titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ tendrán la posibilidad de adquirir un máximo de dos localidades. Estos últimos tienen la posibilidad de adquirir dos entradas a lo largo de la temporada con un descuento del 50%. Al efectuar la compra deberán pagar el 100% de la localidad y, posteriormente, si desean que el descuento les sea aplicado en este partido deberán ponerse en contacto con simpatizantes@osasuna.es para que se les realice la devolución correspondiente. En el caso de los titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ que tengan domiciliado su recibo en la cuenta bancaria, la devolución no se efectuará hasta pasadas 8 semanas desde el momento del alta siempre que mantengan tal condición.

La cesión de abonos permanecerá abierta desde este jueves a las 9.30 horas hasta el comienzo del partido, por lo que es posible que aunque se agoten las localidades a la venta, puedan puntualmente ir poniéndose esas entradas a la venta hasta el mismo momento del inicio del encuentro. Los socios pueden ceder sus abonos en el Área del Socio y su entrada se pondrá automáticamente a la venta. Si finalmente la entrada es vendida, el socio y el club se repartirán el ingreso a partes iguales en el caso de un abono adulto y a un 70% para el club y 30% para el socio en el resto de categorías. Dicho importe se irá acumulando hasta el final de la temporada, cuando el socio podrá elegir si quiere recibir un ingreso por el total de la cantidad acumulada o prefiere que se le aplique esa cantidad como descuento en la renovación del carnet de la próxima campaña.

Asimismo, el club quiere recordar que los abonos de categorías bonificadas por cuestión de edad no son válidos en este partido para personas que no correspondan a esas franjas de edad bonificadas. Es decir, un adulto no podrá acceder al partido con un carnet de un menor de edad.

ASIENTOS PREMIUM

El club pondrá a la venta los asientos de la zona Premium ubicada en las dos primeras filas de los sectores 409 y 410. Dichos asientos, además de gozar de una excelente visibilidad al estar ubicados en el centro de la Tribuna Lateral del estadio (enfrente de banquillos), tienen acceso exclusivo al bar Premium, donde podrán disfrutar de servicio de catering incluido en la entrada. Estas localidades únicamente se podrán comprar escribiendo a socios@osasuna.es y tienen un precio para este encuentro de 140 euros por localidad. Estas entradas son las únicas que desde mañana estarán a la venta tanto para socios como para no socios.

Las entradas para el partido tendrán un precio de entre 40 y 60 euros.