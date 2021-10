La anécdota de Oriol Riera en Osasuna por la que pagó una cena a la plantilla

Ocurrió el 19 de agosto de 2016 tras un Osasuna. anécdota más curiosa, recuerda que aquel día casi pierde el avión de vuelta a canal de Twitch Terra de Goles. Ahora es técnico en el tras un Málaga Oriol Riera , preguntado por su, recuerda que aquel día casi pierde el avión de vuelta a Pamplona porque se le pasó la hora. "No sé si es divertido pero es de traca", ha comentado entre risas el exdelantero rojillo en una charla en el. Ahora esen el Alcorcón

"No lo he contado nunca, ¿eh? Jornada 1, vamos a Málaga, sacamos un empate y eran ferias de Málaga. Nos fuimos a dar una pequeña vuelta. Tomamos una y nos fuimos pero el partido ya era tarde. Teníamos a las 7 de la mañana el vuelo de vuelta para Pamplona", ha relatado Oriol Riera sobre aquella primera jornada. "Compartía habitación con Fuentes, que se despertó y no me avisó. No escuché la alarma, no me había pasado en la vida. Ya eran las 7 y cuarto, y me llaman. Les dije que estaba durmiendo. Tenía un taxi esperando abajo en el hotel de Málaga para mí y para dos jugadores del filial que se habían quedado hasta tarde. Tuve que hacer de padre para ir hasta el aeropuerto", ha señalado.