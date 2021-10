Piqué, Pérez Burrull y aquel polémico Real Madrid-Osasuna de 2009

Han pasado más de 12 años, pero aquel partido no se borra de la memoria de todo osasunista. Fue el Real Madrid-Osasuna de la temporada 2008-09 con los rojillos en puestos de descenso y un arbitraje calamitoso de Pérez Burrull.

Juanfran fue objeto de dos penaltis clarísimos que lejos ser pitados le costaron sendas amarillas. “Por lo menos tírate bien”, le dijo el colegiado al jugador de Osasuna, lo que indignó al vestuario y a la afición navarra. Ganó el Madrid 3-1.

Twitch. Lo hizo cuando la conversación entró en el terreno de los arbitrajes y cómo han favorecido al Real Madrid, en vísperas del Clásico además. Para él fue el ejemplo más claro. Pues bien, el recuerdo de aquel enero de 2009 ha revivido en las últimas horas. Gerard Piqué mencionó aquel arbitraje en una charla que mantuvo este lunes con el popular streamer Ibai Llanos en. Lo hizo cuando la conversación entró en el terreno de los arbitrajes y cómo han favorecido al, en vísperas del Clásico además. Para él fue el ejemplo más claro.

“Recuerdo la de Juanfran con Osasuna. Son dos penaltis clarísimos, de atropello clarísimo. El pobre Juanfran se fue expulsado por dos amarillas que le sacaron por simular penalti. Mírate el vídeo en Youtube, Ibai. Fueron dos penaltis clarísimos. Me da igual los años que hayan pasado. No es por criticar. Me hace gracia, es parte de la historia”, indicó Piqué indignado por lo que sucedió.

El fin de semana, este mismo asunto también había saltado a la palestra. En el programa Marcador de Radio Marca, el colegiado de entonces, Alfonso Pérez Burrull, confesó que se dio cuenta de su error y decidió llamar al futbolista alicantino. “Yo le llamé cuando pasó la vorágine, lo que pasa que era una época en la que llamabas y parecía que era una de estas bromas de teléfono. Me acuerdo, no me creía. Cuando lo ves, tienes la necesidad de decirle: ‘Mira, además del barullo, vaya cagada, lo siento’. Encima fue expulsión, hubo de todo”.

Retirado del arbitraje en 2010, el cántabro de Comillas es colaborador ahora de esta emisora para analizar las jugadas polémicas. "A Juanfran le dije que lo sentía que había visto la jugada y que le habían pisado, que nosotros pensábamos que no. Fue un mensaje muy simplificado. El 99% de los jugadores lo entienden, son correctos, lo que pasa que él estaba muy cabreado obviamente".

Pérez Burrull aparece un libro escrito por el periodista navarro Sergio Amadoz con historias de Osasuna desde sus vivencias. Él mismo lo recordaba asumiendo que le ha tocado ser el villano en la historia de Osasuna. "Hay un librito que se titula 'Aquí no se rinde ni Dios', que es la historia de Osasuna. Ahí yo tengo el capítulo 17. Como buena historia, siempre tiene que haber un villano, pues me ha tocado a mí. Pero bueno, está bien, al final participas".

Dentro de una semana, Osasuna visitará el Santiago Bernabéu. Será el miércoles día 27 a las 21.30 horas.