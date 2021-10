Cuando Puñal pudo acabar su carrera en Sudamérica

RESPONSABLE TÉCNICO DE LA CANTERA

“Me encuentro muy bien. Llevo tres meses aquí. Cuando me retiré, me han ido ofreciendo cosas en el club. Todos los años había algún contacto. No me veía en los despachos. Me veía con los profesionales en el campo. Pero me ofrecieron este puesto de director técnico y quise ver cual sería mi radio de acción en Tajonar. Valoré si me podía llenar o no. Conocí las tripas del club y me motivó. La estructura de Osasuna es muy grande. De la forma que se trabaja es una maravilla. Al incorporarme yo, todavía gente que está por aquí está más motivada. Venimos a las 9 de la mañana y nos vamos a las 9 de la noche con el teléfono todavía a vueltas”.

Osasuna

EL MODELO DE TAJONAR

“Nosotros por la filosofía de club y nuestro ADN, tenemos muy claro que en la base del primer equipo tiene que haber un núcleo de gente de casa fuerte. Luego, a todas las incorporaciones que haya se les facilita todo mucho. Pero partimos de esa base. En la cantera se trabaja mucho y bien. De cada equipo sabemos a dónde queremos ir, cuál es el camino y la manera de transitar hasta encontrar lo que queremos de cada equipo y de cada categoría. El modelo de juego, el modelo formativo. Cada domingo, cada periodo de tiempo, lo qué queremos ver y conseguir de cada equipo y de cada categoría. Si no lo estamos consiguiendo, analizamos el porqué, cambiamos contenidos y tareas de entrenamientos y demás”.

EL PROGRESO DE TAJONAR

está todo más estructurado. Es como un colegio. Tú sabes en segundo, tercero o cuarto lo que tienes que estudiar. Hay un currículum educativo que en cada edad te dice lo que tienes que enseñar para ir acumulando esas cosas y que no haya errores de base. Esto es parecido. Aquí hay un método. En cada etapa sabemos los aportes de conceptos tácticos y mil cosas. Sabemos en qué momento introducir esos modelos propios que nos hagan ser Osasuna. Cuando los niños son pequeños se les dan conceptos de fútbol más global y conforme se van haciendo mayores, va ganando peso el modelo de juego Osasuna”. “Cuando yo empecé a jugar aquí en Tajonar con todos los respetos había unos señores que con toda su buena fe del mundo y el cariño de su corazón te enseñaban como buenamente podían. Pero no había un orden ni había un método. Ahora. Tú sabes en segundo, tercero o cuarto lo que tienes que estudiar. Hay un currículum educativo que en cada edad te dice lo que tienes que enseñar para ir acumulando esas cosas y que no haya errores de base. Esto es parecido. Aquí hay un método. En cada etapa sabemos los aportes de conceptos tácticos y mil cosas.. Cuando los niños son pequeños se les dan conceptos de fútbol más global y conforme se van haciendo mayores, va ganando peso el modelo de juego Osasuna”.

Cordovilla

ALEJADO DE OSASUNA HASTA AHORA

“Después de tantos años en boca de todo el mundo… Mi retirada no fue la mejor posible (en 2014). El último partido descendimos. Solo me quedaba eso, dejar al equipo en Primera pero no pudo ser. Necesitaba salir un poco de eso. Tenía críos pequeños. Quería disfrutar de ellos y devolver a mi familia el tiempo. Parece que el futbolista lo tiene, pero hay muchos viajes, concentraciones y hoteles. Lo que pasa es que el tiempo va pasando. Uno es futbolista. Te mueve y te lleva dentro. Poder trabajar en el club de tierra, el que me ha dado tanto, tira mucho”.

Cordovilla

PUDO IR A SUDAMÉRICA

“Tenía tantas ganas de estar aparte que esa temporada cuando terminamos con el descenso me llamó un representante para jugar la fase final de la Copa Libertadores con un equipo sudamericano. Tenía el disgusto del descenso. Me veía allá jugando en estadios así. Era lo que menos me apetecía. Pero luego ha pasado el tiempo y te paras a pensar que era una fase final, cinco o seis partidos. Para un futbolista puede ser algo grande. Pues en aquel momento ni lo valoré”.

Cordovilla

DE NIÑO A HACER HISTORIA

jugar en el equipo de tu tierra y en Primera División 13 años y ser el jugador con más partidos es un motivo de orgullo. Entré en el club con 9 años y he salido con 38. He tenido la suerte de disfrutar y dejar el fútbol cuando ya no había más. Mi carrera ha sido plena”. “Con 7 u 8 años iba a El Sadar con mi padre a ver a Osasuna. Me salieron los dientes viendo a Osasuna. Poder13 años y. Entré en el club con 9 años y he salido con 38. He tenido la suerte de disfrutar y dejar el fútbol cuando ya no había más.”.

Osasuna

MEJOR Y PEOR MOMENTO

“He tenido la suerte de vivir una de las mejores etapas sino la mejor de Osasuna. Destacaría dos. Cuando jugamos el previo de Champions en Hamburgo. Para jugadores de la casa como nosotros, era impensable. Y luego, esa final de la Copa del Rey. Fue impresionante. Tampoco la ganamos, pero la semana previa el ambiente de la ciudad con banderas. Son momentos para no olvidarlos nunca.

¿El peor? El día de la retirada. Por cómo llegó”.

Cordovilla

OSASUNA, CLUB ESPECIAL POR LA AFICIÓN Y PACIENCIA CON EL ENTRENADOR TRAS UNA RACHA SIN GANAR

“Es una de las cosas por las que se marca la identidad de un club. Osasuna es un club especial en esas cosas. Nuestra gente y nuestra afición responde cuando el equipo lo necesita y más problemas hay, más es capaz de dar y suma la gente.

En el fútbol se pierden los nervios, pero Osasuna es un ejemplo y el tiempo demuestra que las cosas salen”. Arrasate ? Este club tiene esa paciencia que en el mundo del fútbol es tan escasa a veces. Cuando se confía en alguien, tenemos claro que se confía por sus aptitudes y sus capacidades.”.

J.P. Urdíroz

EL CLUB CENTENARIO

“Osasuna ahora goza de muy buena salud en lo deportivo, en lo institucional y en todo. Tenemos un estadio que da gusto verlo. En el club hay una estabilidad grande y ves trabajar al primer equipo que da gusto ver y la importancia que se les da a todos los suplentes. A los que nos gusta el fútbol se ve que esto marcha y esa salud del primer equipo es el reflejo de cómo está la estructura de lo demás. Es una gozada estar por aquí. Es un orgullo participar de esto”.