Cambio de chip y de cromos

Menos de 48 horas después de caer en El Sadar ante el Betis, Osasuna se sube al avión para disputar mañana la séptima jornada en Mallorca. No están saliendo las cosas en casa y sí a domicilio. No hay apenas recuperación posible ni tiempo para reflexionar más de la cuenta. La cita se presenta como la oportunidad de curar las heridas, esta vez fuera de casa, donde los rojillos han ganado los dos encuentros que han disputado.

Los siete goles encajados en los dos últimos partidos en El Sadar han mostrado un problema defensivo. Betis y Valencia aprovecharon errores propios de Osasuna para liquidar el marcador. Ahí debe poner el foco Jagoba Arrasate. El técnico repitió alineación anteayer y todo apunta a que introducirá modificaciones para hacer frente al Mallorca de Luis García. Hubo tiempo para recuperar de sábado a jueves pero no hay margen ahora.

CONTRASTE DE NÚMEROS FUERA Y EN CASA

Osasuna vuelve a tener una cita a domicilio una semana después de conquistar Mendizorroza. Fuera también ganó en Cádiz y firma pleno de victorias. Seis puntos de seis posibles. Nadie lo ha logrado salvo el Atlético de Madrid. Esos números tan positivos son la cara de la moneda. Paradójicamente la cruz aparece en El Sadar, con dos puntos de doce posibles y siete goles en contra en los dos últimos partidos. Osasuna aparece 16º en la tabla de equipos locales. Aún no ha ganado.

ALINEACIÓN RECONOCIBLE DESDE EL PRINCIPIO

El once es reconocible desde el inicio y solo ha habido matices, especialmente en la banda derecha. Barja, Javi Martínez, Rober Ibáñez y finalmente Roberto Torres han aparecido en esa zona. La lesión de Budimir, aparte, ha dejado el camino despejado a Kike García arriba. Las molestias de Moncayola también le dejaron fuera en Cádiz y Unai García sustituyó a Aridane al inicio. Pinceladas. “Si no cambio es porque me gusta lo que veo”, reconocía Arrasate antes de enfrentarse al Betis. Dicho y hecho. El aficionado sabe de memoria la alineación de gala.

Pero las exigencias del guion son otras para mañana. Este viernes hubo sesión de recuperación en Tajonar y hoy se producirá la segunda y última sesión. Por la tarde el equipo pondrá rumbo a Palma de Mallorca donde juega a las 14 horas. La recuperación será la premisa en estas horas para llegar en las mejores condiciones posibles.

HERRERA, DAVID Y NACHO VIDAL, TODOS LOS MINUTOS

La columna vertebral está definida y llega el momento para que se haga notar el fondo de armario para cerrar la semana más exigente de lo que va de curso. Sergio Herrera, Nacho Vidal y David García son los tres rojillos que han completado todos los minutos hasta ahora. Darko, Torró, Kike y Rubén García, titulares en todos los encuentros figuran después en el ranking de minutos, aunque en algún momento han sido sustituidos. Arrasate agitará el equipo para encontrar piernas frescas. Aridane, Manu Sánchez y Moncayola también son de confianza y Torres ha recuperado el sitio.

JESÚS ARESO, RAMALHO Y JUAN CRUZ, INÉDITOS

Al otro lado de la balanza, futbolistas de la plantilla con un papel residual. Jesús Areso, Ramalho y Juan Cruz todavía no han participado en el campeonato, además del portero Juan Pérez. Otros esperan tener más protagonismo, y el partido en Mallorca puede brindarles esa oportunidad. Benditos problemas para Arrasate.