Así juega el Betis: un equipo que se mueve al ritmo de Canales y la zurda de Fekir

La bestia negra de Osasuna y Jagoba Arrasate llega a Pamplona. El equipo andaluz le tiene cogida la medida a los 'rojillos', pero visitan El Sadar con numerosas bajas en defensa y tras haber comenzado la Liga con más dudas que certezas.

Cómo juega el Betis

Manuel Pellegrini afronta su segunda temporada en el Betis con una plantilla mejorada que aspira a repetir los éxitos de la pasada temporada, el veterano técnico metió al equipo andaluz en la Europa League tras terminar en una más que meritoria sexta plaza.

El Betis tan solo ha logrado una victoria este curso en liga frente al Granada (1-2). El resto de resultados son dos empates ante Mallorca (1-1), Cádiz (1-1), Espanyol (2-2) y cayó en casa con el Real Madrid (0-1).

Aunque los resultados no han sido positivos, Pellegrini no cambia de esquema: 4-2-3-1. La línea defensiva no se termina de asentar, luego hablaremos de ello, y apuesta por la vocación ofensiva de sus dos laterales. El centro del campo es sólido y sostiene a los cuatro de arriba, sobre todo en la figura de un Guido Rodríguez que es una de las piezas más intocables del Betis. Su compañero William Carvalho todavía está lejos del nivel que puede mostrar, aunque viene de realizar un gran partido ante el Espanyol.

El mayor peligro del Betis reside en la línea de tres que juega por detrás del único punta. Canales es el capitán general, Fekir pone el factor diferencial y el joven Rodri Sánchez se ha convertido en una de las sensaciones del campeonato. Por si esto fuera poco, en el banquillo esperan futbolistas como Joaquín, Lainez, Tello o Ruibal. En punta Borja Iglesias, al cual se le da bien El Sadar, y William José se reparten los minutos y el protagonismo.

No todos los equipos pueden presumir de tener a un campeón del mundo en sus filas y más aún con la calidad de Nabil Fekir. El futbolista francés es de esos pocos jugadores que poseen la capacidad de ganar los encuentros fruto de su calidad. No es aquel que deslumbró a toda Europa cuando jugaba para el Olympique de Lyon, antes de caer lesionado de gravedad, pero es fundamental para Pellegrini. Juega de 'diez' por detrás del punta y tiene total libertad para crear, sobre todo cae a banda derecha. Con un socio como Canales y dos guardaespaldas como Rodríguez y Carvalho, solo debe preocuparse de filtrar balones (4,2 pases clave por partido), tirar las faltas y sacar a relucir su zurda.

¿Cuál está siendo el punto débil del Betis? La defensa lleva siendo un dolor de muelas durante varias temporadas. Ya sea por errores impropios de un equipo de Primera o por las lesiones que evitan darle continuidad y confianza a una misma línea de cuatro. Este curso han salido dos piezas como Mandi y Emerson, pero el Betis se ha movido bien con las llegadas de Pezzella y Bellerín, entre otros.

ausencias confirmadas de Marc Bartra, Sabaly, Víctor Ruiz y Pezzella que fue expulsado en la última jornada, Bellerín arrastra molestias. Por lo tanto, la defensa que podría plantar Pellegrini sería algo parecido a: Montoya-Edgar-Guido Rodríguez (con Guardado en el centro del campo)-Álex Moreno. Osasuna debe aprovechar esta circunstancia y hacer que el equipo andaluz se 'parta' con los cuatro de arriba y los dos laterales tan ofensivos que tiene, los de Llegan a Pamplona con lade Marc Bartra, Sabaly, Víctor Ruiz y Pezzella que fue expulsado en la última jornada, Bellerín arrastra molestias. Por lo tanto, la defensa que podría plantar Pellegrini sería algo parecido a: Montoya-Edgar-Guido Rodríguez (con Guardado en el centro del campo)-Álex Moreno. Osasuna debe aprovechar esta circunstancia y hacer que el equipo andaluz se 'parta' con los cuatro de arriba y los dos laterales tan ofensivos que tiene, los de Arrasate van a tener superioridad en medio. Pocas veces se va a enfrentar ante una defensa con tantos cambios respecto a la titular, ya que en condiciones normales ninguno de los cuatro sería de la partida en el Betis.

Comparativa entre jugadores

Gracias a BeSoccer, vamos a comparar línea por línea los futbolistas más importantes de cada equipo:

La estrella del Betis: Sergio Canales

El futbolista cántabro es el capitán general del Real Betis. Mueve al equipo con criterio, ayuda en la salida de balón, rompe líneas con sus pases, tiene gol y sobre todo no le quema el balón. Si a todo esto, que no es poco, añade goles como el que metió ante el Granada, nos remontamos al primer Canales que deslumbró en el Racing de Santander y que le llevó a firmar por el Real Madrid.

Olvidadas ya las lesiones, aunque de vez en cuando suele recaer, Canales viene de anotar 8 goles durante la pasada temporada. Si el cántabro recibe el balón de cara y en campo rival, Osasuna tiene muchas posibilidades de no lograr la victoria. Arrasate tiene en Moncayola, Darko y Torró argumentos de sobra para asfixiar a Canales y que pase el mayor tiempo posible en campo propio, toca el balón más de 70 veces por encuentro. Además, pese a coincidir con otro futbolista que demanda mucho balón, como es Fekir, se mueven por frentes opuestos del césped.

