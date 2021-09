Arrasate: "Venimos de una victoria pero queremos más y deseamos dedicar un triunfo a la afición"

victoria de esta temporada ante su afición. El técnico Osasuna se mide este jueves 23 de septiembre al Betis en El Sadar (19:30 horas) y lo hace con la ilusión de conseguir la primerade esta temporada ante su afición. El técnico Jagoba Arrasate ha valorado esta mañana el encuentro ante los de Manuel Pellegrini.

"Para el espectador puede ser un buen partido. Nosotros queremos hacer daño y que no nos hagan, pero el Betis ahora mismo será el equipo de LaLiga con más argumentos ofensivos. Tiene un montón de alternativas y están con mucha confianza. Empiezan perdiendo y le dan la vuelta con una facilidad pasmosa. Intentaremos llevarlo a nuestro terreno, pero a priori va a ser un partido de alternativas y toma y daca. Tenemos ilusión por ganar y llegar a los dos dígitos, pero de ilusión no se vive, hay que hacer muchas cosas bien para ganar al Betis y estamos centrados en eso", ha advertido Arrasate.

Las gradas de El Sadar contarán con la presencia de más de 14.000 aficionados y volverá a ser de nuevo un plus para el equipo. "Tenemos muchas ganas de dedicar una victoria a al afición y lo afrontamos con muchísima ilusión. Venimos de una victoria, pero tenemos ganas de más. La semana ha empezado bien, pero queremos que siga de la mejor manera", ha confesado el técnico rojillo.

"Me gustaría tener balón porque si lo tienes le haces correr al Betis y están incómodos, pero son uno de los equipos con más posesión y eso es por la propuesta que tienen, por los jugadores que tienen y por el momento en el que están. Por eso tenemos que medir cuándo vamos arriba y cuándo tenemos que estar en ese bloque medio. Pero claro, en el bloque medio podemos estar bien como el otro día, pero si estamos pasivos ellos tienen gente con capacidad de filtrar pases. Tenemos que ser agresivos y tener pocas distancias entre líneas, porque si aparecen las distancias en la misma línea o entre líneas ahí vamos a tener problemas", ha comentado.

Arrasate ha elogiado al Betis. "Son un equipo diseñado para buscar la portería rival y que es muy difícil de frenar. Es verdad que están encajando goles también. Será lo que exijamos nosotros al rival, si llegamos, si insistimos, si ocupamos bien el área van a sufrir, pero si no hacemos eso da igual quién juegue de central porque estará cómodo. Ambición tenemos, otra cosa es saber a qué nivel estamos. Es un partido que nos va a indicar cómo estamos. Si no defendemos bien no vamos a tener ninguna opción, porque incluso defendiendo bien el Betis es un equipo que te puede generar. Llevar tres porterías a cero en cinco partidos indica el buen hacer defensivo, pero mañana necesitaremos rozar la perfección porque la exigencia a nivel defensivo va a ser máxima".