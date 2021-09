Osasuna, en territorio amigo

Lo han hecho en cinco de los últimos seis partidos en Primera allí. El que resta acabó un empate. Tres 0-1 consecutivos. Gol de Álex Berenguer (2016-17), gol de Toni Lato (2019-20) y gol de Kike Barja (2020-21). ¿Por qué no repetir? El historial reciente invita a lay más cuando su rival no ha comenzado nada bien. Todavía no ha roto el hielo de puntos.

Osasuna sigue con el mismo capitán técnico de las dos últimas visitas. El Alavés está dirigido ahora por Javi Calleja, al que le gusta tener el control de la pelota y no abusar tanto del juego directo. No se espera un partido tan. Pinta a atractivo.

En cualquier caso, Jagoba pide continuar con esa identidad ofensiva de este inicio de temporada, mejorando la eficacia. Es el quinto que más remata. Totaliza 52 lanzamientos, pero solo 11 han ido a portería. Eso, y por supuesto arreglar esas lagunas de concentración que abrieron el apetito al Valencia esta pasada jornada.

Los rojillos quieren. No se espera una revolución en el once. El 1-4 no dejó dudas en planteamiento y jugadores. Fueron errores subsanables. Kike Barja es la única baja obligada. Barbero, Juan Cruz y Areso se quedan esta vez fuera de la lista de 23. Budimir sigue y esta vez parece que con opciones de volver al verde. No lo pisa desde el 23 de agosto. Hacontra esa molesta pubalgia. Osasuna necesita su gol.