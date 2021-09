La pelea de Budimir contra una pubalgia

Una pubalgia está lastrando el rendimiento de Budimir en el inicio del campeonato. Hay diagnóstico y tratamiento en marcha para dejar atrás una dolencia compleja si no se ataja como es debido. El delantero está cuidando su carga de trabajo con un plan especial desde que se conoció esta lesión que le provoca dolores en la zona del aductor. Eso limita su estado físico. Este miércoles hizo parte de las sesión con el grupo y también realizó ejercicios por su cuenta. Ve la luz al final del túnel.

Las molestias aparecieron ya en la primera jornada. Jugó mermado, algo que se notó, y ya fue suplente una semana después ante el Celta de Vigo. Decisión médica y técnica. Se decidió que comenzara una tarea específica para acabar con los dolores en el pubis. La pubalgia es un dolor localizado a nivel del pubis, con irradiación hacia la ingle o al bajo abdomen. En otras épocas se optaba por pasar por el quirófano, pero hoy en día es más frecuente el tratamiento conservador. En el caso de Budimir la afección se ubica en el aductor.

El golpeo del balón, los cambios de dirección, los movimientos forzados, los saltos con caídas descompensadas, los cambios de velocidad, las contantes frenadas y el exceso de partidos disputados pueden desencadenar la lesión en los futbolistas. En definitiva, las acciones explosivas.

DOS PARTIDOS SIN JUGAR

Budimir no fue citado en Cádiz y tampoco viajó con Croacia para recuperarse bien de la lesión. Contra el Valencia estuvo en el banquillo, calentó al final, pero no tuvo minutos. Como no es una lesión muscular no hay peligro de que se rompa, pero Osasuna está vigilando su evolución. Está entre algodones. En principio, cuenta para Arrasate contra el Alavés.

La temporada pasada Iñigo Pérez tuvo que apartarse del grupo para tratar sus problemas de pubis. Antes, al final de la campaña 2015-16 y al comienzo de la 2016-17, Roberto Torres tuvo problemas en la zona. Un contratiempo que necesita ejercicios de prevención para evitar molestias y que se convierta en una lesión crónica.