Pedro Morata, sobre el acuerdo con CVC: "La fina línea entre la soberbia y la responsabilidad"

El fútbol y sus gentes no dejan de sorprenderme. ¿ Cómo se puede dudar de una Directiva que en 7 años lleva generados en Osasuna 36 millones de beneficios, ha hecho un estadio nuevo de uno viejo , cogió al equipo en 2ª y lo ha estabilizado en 1ª siendo esta su 3ª consecutiva ?

Frente a estos argumentos irrefutables , leer que le montaban una manifestación a la Directiva , por el tema CVC , me puso con cara de buho. Emoji ojiplático. Incluso a mi que resido en Valencia, ciudad y afición maravillosa, pero que a veces no apreció lo que tuvo ( 3 años seguidos 3º con Unai Emery por ejemplo , después de haber saboreado 8 títulos del 99 al 2008 y las 2 Finales de Champions ). Les puedo decir que ni Unai Emery fue un entrenador reconocido como se mercía por la gente, ni M. Llorente, el Presidente de la época de los éxitos , tampoco. Y ahora el Valencia CF, sufre una amarga penitencia singapurense deambulando por la zona de Osasuna en la clasificación.

Esto es lo que yo llamo “ mear p´arriba”. Disculpen la expresión. Desde mi mejor humildad, le digo a los pamplonicas que no la pongan en práctica. Al final la ley de la gravedad del fútbol hace que el liquido vuelva al suelo y seguramente te duche. Y todo porque se manifiestan 90 personas de cuatro colectivos, a los que hay que respetar su opinión, que sería aún más respetable si dispusiesen de una información más digerible , pero también de una intención de comprensión más responsable.

El problema es el efecto contaminación o mancha de aceite, que se pueda extender al socio bien intencionado, ante un tema tan técnico para el pueblo llano.

Sé que a la manifestación fueron menos de 90 personas, pese a que entre los convocantes estaba la Federación de Peñas. Una cifra poco relevante que deja mucho peor a los manifestantes, que a la directiva. El lema era “ NO al secuestro de Osasuna, que es de sus socios “. Y que en el fondo subyace que parece que Sabalza va a hipotecar a Osasuna por 50 años.

Antes de rebatirlo aportando algunos argumentos de golpe de martillo, reitero que con la gestión de la directiva hasta ahora, me parece casi ofensivo que se dude de ellos. Y aún más cuando me he quedado extasiado de la transparencia con la que se maneja “ este “ Osasuna.

No sólo dio una Rueda de Prensa quirúrgica y cristalina, incluidas las fichas explicativas, sino que además el club tiene que abrirse en canal ( va por Fran, el Director General ) y mostrar regularmente todos sus movimientos económicos, ante 4 socios que forman la Comisión de Control Económico. En el Valencia CF ( de Singapur) eso es ciencia ficción. Cuando la Federación de Peñas protesta contra la gestión, Peter Lim los echa de su local-sede de Mestalla. Sin anestesia y sin avisar.

Y eso sucede en mas clubes , quizá con menos abuso y menos humillaciones.

Por cierto ,Osasuna sigue teniendo la bendición de no ser de un iraní, un asiático o un ruso.

Señores aquí quien se hipoteca es CVC, que le va a soltar a Osasuna 52 millones de euros por adelantado a cambio SÓLO del 10% de sus derechos de TV de los próximos 50 años. Insisto del 10 % y NO del 100%.

Tiremos de argumentos:

- Quien haga una multiplicación básica: 50 millones recibe Osasuna de TV cada año en 1ª x 10% que cede a CVC = 5 millones x 50 años = 250 millones habría recibido en 2071 ( si los derechos de tv se mantienen y si Osasuna está 50 años en 1ª ) y sin embargo sólo recibirá 52 ahora.

Conclusión fácil: ¡! Pelotazoooo…. Engaño ¡!.

Nooooooo. Error.. ¿ Y la inflación ?. ¿ Y el riesgo..?

En 1977 mi padre compró una vivienda de planta baja de 200 metros por 5.100 euros. Hoy valdrá mas de 200.000. Y un Renault 4 por 800 euros. Hoy costaría unos 9.000.

- Osasuna recibe ya 52 millones y los devuelve en 40 años a la Liga a razón de 1.3 millones anuales, pero a la vez vuelve a recibir en el peor de los casos ( quedando el 17º ) 1.9 anuales x 40 años .

Es decir:

- Recibe YA 52.

- Devuelve esos 52 en 40 años, pero recibe 76 en esos mismos 40 años ( 1,9 x 40 ). Si queda el 10º recibiría 2.2 x 40 años = 88. Oiga … lo quiero para mi.

Dudas:

- ¿ Y si lo que paga Telefónica o quien sea por los derechos de TV BAJAN…?. Es problema de CVC. NO de Osasuna.

- ¿ Y si Osasuna baja a 2ª ?. Es problema de CVC. NO de Osasuna, que sólo devolvería 350.000 netos al año y no 1.3 millones. La 2ª no es eterna. Se puede volver a subir.

- Quien arriesga es CVC. Quien se hipoteca realmente es CVC . El que pone el dinero por delante es el que suda la gota gorda.

De los 42 clubes en total: Osasuna y 38 más, de lo que están preocupados es de que NO FIRME CVC finalmente, sin el Barca y el Real Madrid. Tebas dice que sí firmarán.

Aporto un dato novedoso. ¿ Por qué estos dos clubes no firman con CVC aunque a la vez hagan la Superliga ?.

Respuesta: porque CVC obliga a jugar todos los partidos en La Liga con tus jugadores titularísimos. Y el Barca y Real Madrid no podrían usar equipos B en la Liga Española.

LA CLAVE:

Señores, el problema aquí es que o los clubes hacen algo o van a empezar a cobrar MENOS por TV. A Telefónica le queda 1 año de contrato. Y su TV Movistar Plus ha bajado de 4 millones de abonados a 2.5 millones. Y en Ligas como Italia o Alemania los derechos han bajado o se han quedado sin ellos como en Francia.

Los equipos tienen que avanzar y mejorar su producto ( estadios, imágenes , seguidores en otros países, …etc. ) para que la Telefónica de turno no solo no pague menos sino que pague mas.

Y Osasuna depende de la TV como Vd del oxígeno para vivir y además es de los clubes que mas depende de la TV porque el 80% de sus ingresos son de TV. Y Vd, el socio pamplonica, sólo supone el 2% de los ingresos. De unos 65 millones Vd sólo aporta 1.5.

No daría ni para un equipo de 3ª.

Por tanto que nadie se preocupe de que CVC gane mucho dinero, porque es justo lo que interesa a TODOS.

CVC necesita que los derechos de TV del fútbol suban para todos, porque cuanto más valgan, su 10 % será mayor.

Pero también será mejor para Osasuna. Si actualmente con 1.600 millones globales para 1ª y 2ª, Osasuna recibe 50 y de esos 50 , CVC se llevará 5 del 10 % , lo que interesa es que los derechos valgan 2.000 para que Osasuna reciba 60 y claro que sí, CVC se lleve 6 y no 5.

En tal caso, Osasuna también saldrá ganando, porque con 1.600 recibía 50 y pagaría 5 = + 45.

Pero con 2.000 recibiría 60 y pagaría 6 = + 54.

Es decir cobraría 9 más que antes y ADEMAS habría disfrutado en Cash los 52 que se lleva casi de golpe.

Ejemplo:

Vd cobra 50.000 euros al año, en su trabajo. Y CVC le da 52.000 euros en cash ya y le pide a cambio el 10 % de su salario de los próximos 50 años.

Confía en Vd. Si se queda sin trabajo o le bajan el sueldo, es problema de CVC.

Y le deja usar los 52.000 euros para mejorar mis conocimientos y que pueda ganar más salario. Si vd gana más, CVC y vd también ganarán más.

Pero si a vd le va mal a CVC le irá mal. A vd no, porque sólo renunció al 10 % de su salario, pero YA DISFRUTÓ 52.000 euros.

Haga el simil con Osasuna y sus cifras.

Yo lo cogía. ¿ Y usted ?

Y finalmente, muy importante: Osasuna con esos 52 millones, que recibe casi al contado ( 4 pagos desde Octubre de 2021 a Junio 2024 ) va a poder limpiar la casa de deudas y poder tener más dinero para retener Moncayolas o fichar más Chimis Avilas.

Osasuna con esos 52 millones , pagaría:

1.- Los 9.5 millones que quedan de deuda del estadio nuevo ( costó 16 )

2.- Los 4,3 millones que quedan de deuda histórica de Izco ( no de Sabalza )

Pagando esos 13,8 millones de golpe, Osasuna , deja de pagar 2.2 millones anuales con sus intereses , de esos dos conceptos.

3.- Liberan a todos los navarros de unos avales que concedió el Gobierno de Navarra ( si se ejecutaran , Vd pamplonica le guste Osasuna o no, el dinero avalado iría para pagar deudas de Osasuna y no para Hospitales o carreteras ).

4.- Usarían 6,5 millones para comprar 169.000 m2 en Tajonar y poder ampliar la Ciudad Deportiva.

Para todo lo anterior disponen de 44 millones de los 52.

Por tanto usan 20 y todavía les quedan en caja otros 24 más.

Y por ultimo

5.- Osasuna dispondrá de otros 8 millones adicionales , para fichajes y mejora de plantilla, excediéndose del Límite Salarial actual, cosa que ya hicieron otros clubes como el Levante Ud y que no ha hecho Osasuna por exceso de prudencia. Sin embargo esos otros clubes ya llevan una ventaja deportiva sobre el conjunto rojillo luchando por los mismos objetivos.

Así que si no se aprueba por 2/3 de los compromisarios asistentes , a la Asamblea del próximo Domingo, el acuerdo con CVC, visualicen este escenario:

- eliminen todas las ventajas descritas en los puntos 1 al 5

- devuelvan los 52 millones

- recuperen el 10% de TV de los próximos 50 años

- y prepárense a perder a Luis Sabalza y su directiva que dimitirá

- y a Braulio Vázquez como Director Deportivo que se irá el verano de 2022, a Barcelona o a un club cercano a la capital , de 1er espada.

Dos preguntas finales, una de rebuscado y otra de bien intencionado :

1.- ¿ A quien le interesaría el tsunami y que todo lo anterior pase ?. ¿ Van las cosas demasiado bien y a alguien no le conviene ?

2.- ¿ Vale la pena miccionar apuntando al cielo ..?. ( mear p´arriba )

Postdata: Para los mal pensados, hasta hoy no conocía el apellido del Presidente de Osasuna , no me une a Pamplona más que el recuerdo de Ibañez ( fichado por el Valencia CF de Tuzón ), un pantalón del equipo porque los colecciono, el paso por Valencia de Braulio y que estoy deseando volver a Cizur, Asador Bidea 2 , a que me caigan las lágrimas con su carne, pescado y setas insuperables.

Buena suerte amigos. Se os quiere en 1ª.