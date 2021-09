450 socios tendrán la palabra sobre el futuro de Osasuna

Este domingo hay una cita de alta relevancia para el futuro de Osasuna. La decisión se tomará durante la mañana en el Navarra Arena. La junta directiva va a someter a votación el acuerdo de adhesión al fondo CVC y la reforma de los estatutos del club. Del resultado dependerá el devenir más inmediato de la institución: la llegada de los 52 millones con una letra pequeña que ha generado dudas en el osasunismo y que ha tratado de explicar el club, y la posibilidad de que Luis Sabalza pueda presentarse a la reelección presidencial en dos meses.

Están convocados 450 socios. De ellos, 396 fueron elegidos en las elecciones de diciembre bajo un sistema que levantó ampollas y que será modificado si se aprueban los nuevos estatutos. Además tienen voto los miembros de la directiva, los expresidentes que no hayan perdido la condición de socio (solo está Juan Luis Irigaray; Patxi Izco y Miguel Archanco dejaron de renovar), el defensor del socio, la comisión de control económico y los aproximadamente cuarenta de los cien socios más antiguos que han manifestado su voluntad de ser asambleístas.

Están citados a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 9.30 horas en segunda. No se espera la presencia de todos ellos y más teniendo en cuenta el último precedente cuando asistieron 260 socios y hubo 58 votos delegados, aunque era un 31 de diciembre.

Para que ambas votaciones salgan adelante se necesitan dos tercios de los votos. El primero de los tres puntos del orden del día será la ratificación del contrato de patrocinio entre Osasuna y Verleal para que sea efectivo en las temporadas 2021-22 y 22-23 y, en su caso, se pueda ampliar por parte de Verleal para 23-24 y 24-25. En este caso se requiere de mayoría simple. Es un requisito de obligado cumplimiento ya que la duración de la firma con el espónsor se excede al fin del mandato de la junta.

ESTATUTOS: PUERTA ABIERTA PARA SABALZA

El primer punto caliente llegará con el debate sobre la propuesta de estatutos de una comisión liderada por Alfonso Ramírez después de mantener 20 reuniones y atender iniciativas de 11 socios. El proyecto contiene 78 artículos, 12 más que los estatutos vigentes.

Una de las reformas hace referencia a la eliminación del espacio temporal al frente de Osasuna. Públicamente Luis Sabalza no ha dicho si continuará o no, pero la limitación de dos mandatos que fijaba el actual texto desaparece en esta propuesta. Hacia el mes de noviembre se esperan las elecciones. “El mandato del presidente tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido por iguales periodos de tiempo”, recoge el nuevo artículo 41. a), sin establecer la barrera de las dos etapas como sucedía anteriormente. Sabalza lleva en Osasuna desde finales de 2014. Después de las elecciones anticipadas en 2017, donde no hubo más candidatos, agotará el segundo mandato en noviembre y podrá seguir si los compromisarios dan luz verde a los estatutos .

El proyecto propone que para presentarse sean necesarios ocho años de antigüedad en la entidad y residencia en Navarra. Los que quieran presentarse tendrán que presentar un aval del 15% del presupuesto de gastos aprobado, tal y como marca la Ley del Deporte, que por cierto está en proceso de renovación y podría suprimirlo. En Osasuna serían unos 10 millones. No obstante, los estatutos marcan un 10% de suelo por si cambia la legislación vigente.

Además desaparece el término técnico del preaval. El club abonará el coste de la presentación de los avales a las candidaturas que no ganen las elecciones para dotar de una red de seguridad. Esos gastos podrían ser de 40.000 euros. Otro de los cambios es que las directivas podrán ser de hasta 14 personas y de esa forma la consecución del aval puede resultar más viable.

También se han actualizado los términos relativos a la no exigencia del aval para la junta saliente. Antes se refería al “presidente y al menos el 50% de la directiva en el momento de la disolución o al menos el 60% de la última directiva activa si no figura el presidente”. Ahora, el artículo 32.g cambia las condiciones: “Cuando la candidatura esté integrada por el presidente o por algún miembro de la junta directiva que haya permanecido con el presidente desde el inicio de su primer mandato y con el que mancomunadamente avaló esa primera candidatura, este aval no será necesario”, algo supeditado a que no haya habido pérdidas.

La asamblea será elegida a través de un nuevo sistema si salen adelante estos estatutos. Los cien socios más antiguos podrán formar parte del órgano supremo del club si lo desean y la composición se completará por sorteo entre los socios ordenado por millares. Se trata de un modelo mixto. La decisión se toma después del malestar generado en las últimas elecciones, donde resultó ganadora una mayoría afín a la junta, precisamente la que votará este cambio de estatutos y la adhesión a CVC. De esta forma se elimina la posibilidad de creación de listas organizadas para copar los millares y se garantiza una mayor pluralidad, aunque eso ya será dentro de cuatro años. Otro cambio será la obligación de que las asambleas sean en día de partido.

CVC: LA DIFÍCIL EXPLICACIÓN DE LOS 52 MILLONES

El segundo plato será la votación para ratificar el apoyo que dio la directiva a LaLiga para la entrada del fondo de inversión CVC. Osasuna recibiría 52 millones. Una parte tendría destino. Por un lado, cancelar los préstamos bancarios que ascienden a 15 millones con el ahorro de intereses que implica.

Por otro, relanzar Tajonar a través de la recompra por 6,5 de un terreno de 169.000 metros cuadrados que está sin edificar y sobre el que germinaría una ampliación, la mayor desde su creación en 1982. Esa reforma posterior también se pagaría con los fondos CVC. Este acuerdo con el Gobierno se pondrá a disposición de la directiva que salga elegida en noviembre.

Uno de los objetivos es eliminar la deuda. De la reforma del estadio quedan por amortizar 9,5 millones de los 16 que se solicitaron en 2019, sabiendo que el coste total ha ascendido a 21-22 con los añadidos (3 millones de retorno se esperan por la nueva explotación). Este capítulo tiene encaje en lo que se denomina por inversión en infraestructuras (el 70% de lo que da el fondo CVC ). El ahorro de intereses sería de 350.000 euros.

En este contexto se uniría la liquidación de la deuda antigua desde la llegada de Izco, cuando en 2003 se pidieron préstamos por un valor de 18 millones tras la marcha de Miranda. De ahí quedan por pagar 4,9. En este caso, se dejarían de abonar 750.000 euros de intereses. Por último, hay un préstamo hipotecario antiguo por importe de 730.000 euros que desaparecería igualmente. En resumen, con la llegada de 18 millones de los 52 de CVC antes de finalizar el año, se cancelarían siete préstamos con cinco entidades por un valor de 15 millones.

El director general, Fran Canal, se ha afanado en explicar a través de una larga rueda de prensa, de reuniones personales con socios compromisarios (más de un centenar), de encuentros con empleados y de apariciones en los medios las ventajas de firmar con CVC, tal y como han hecho casi todos los clubes.

No lo hicieron Real Madrid, Barcelona y Athletic, pero por razones que nada tienen que ver con que sean clubes deportivos pues no lo han consultado a su asamblea y ya se desligaron en 2015 del cambio del reparto televisivo. Las explicaciones tan al detalle no las ha dado ningún club, sabiendo que sus socios siempre deben ser informados.

Al club le estalló el asunto ante su opinión pública por no haber podido dar explicaciones a su tiempo a sus dueños. LaLiga gestó una operación meteórica buscando un balón de oxígeno para algunos, un crecimiento para todos y como telón de fondo, el cambio de modelo de negocio gracias a la compañía de CVC que permita generar unos ingresos globales de cerca de 2.000 millones a 3.000 millones en unos años, según estima.

Se quiere explotar el fútbol como producto único para contratar en la televisión o en los dispositivos móviles a un precio reducido, saliéndose del yugo de las plataformas globales como Movistar, cada vez con menos abonados por lo altos precios que incluyen más contenidos obligados.

Osasuna no quiere quedarse atrás. No teme la cesión del 9% de sus derechos audiovisuales para los próximos 50 años (inicialmente era el 11%, pero se ha bajado). Primero, porque está convencido de que con CVC subirá la bolsa global monetaria. Y segundo, porque lo han hecho todos sus competidores. Además, sobre el reparto, asegura que si firma subirá su porcentaje de ingreso en un apartado referido a la implantación social. Por último del dinero que habría que devolver, esos 52 millones, las cuentas que hace el club reflejan que retornaría todo estando 18 de los próximos 50 años en Primera. De ello se hablará largo y tendido este domingo.