Fran Canal: "¿Muchos años? El acuerdo con CVC cambia el modelo de negocio"

Son días agitados en la planta noble de El Sadar, a las puertas de una asamblea de compromisarios importante para el futuro del club. El domingo, además de votar la reforma de estatutos, se decide si Osasuna formará parte del acuerdo de LaLiga con CVC, por el cual recibiría 52 millones de euros a devolver al circuito de la competición en 40 años. Cancelar deuda y recomprar parte de Tajonar es la primera pincelada del destino del dinero. La entidad rojilla dio el ‘sí’ a ‘LaLiga impulso’ a la espera de la ratificación del órgano de la entidad. La escasa información inicial tras un polémico acuerdo relámpago con el fondo de inversión ha generado dudas y preguntas. Osasuna salió al paso con una rueda de prensa. Los grandes números económicos envuelven este cambio del modelo de negocio televisivo, del que se han quedado fuera Barcelona, Real Madrid y Athletic.

Fran Canal, director general del club, trata de arrojar luz antes de la asamblea en la soledad que ofrece el tradicional ruido de El Sadar un día entre semana. Una tranquilidad en la grada que contrasta con la intensidad en los despachos. Momento para hablar sobre las formas en las que se ha fabricado la inyección económica, los tiempos y los temores que flotan en el ambiente.

¿Cómo están viviendo los días previos a la asamblea para explicar el acuerdo?

Lo que es importante es plantearnos es que si más de 100 compromisarios han pasado por las oficinas supone que la gente quiere conocer los datos del acuerdo con CVC para poder votar en consecuencia. Lo valoramos muy positivamente. Han estado en grupos de exposición, se sienten más cómodos. Escuchan sus dudas de forma conjunta.

¿Qué impresión se han llevado?

Creo que la mayoría de los socios compromisarios que han escuchado las explicaciones les ha convencido nuestros argumentos para votar a favor y respaldar el acuerdo de LaLiga con CVC.

¿Cuáles han sido los miedos o las dudas de la gente?

Vienen a conocer una información y saber exactamente qué significa. Los equipos que no apoyan el acuerdo (Real Madrid, Barcelona y Athletic) lo venden como si se cogiera un dinero. Y en realidad el alcance del acuerdo es mucho mayor. Se trata de buscar un cambio de modelo para que el usuario pague menos dinero. Y segundo, que el dinero no se quede por el camino. Lo que está pasando es que el modelo Netflix se está comiendo el mercado porque tiene precios muy asequibles y eso lo que hace es que si quieres vender tu producto en una plataforma genérica, como Vodafone o Movistar, está junto a otros muchos productos. Los usuarios no quieren tantas cosas, eso es un problema. Tenemos que tener en cuenta que el dinero que devuelven los equipos se vuelve a repartir entre todos.

¿Para qué serviría el dinero?

Como entidad recibimos los 52 millones. Este año tendríamos que pagar 1,3 millones y recibiríamos más de 2 millones. Es la demostración de que es un acuerdo muy positivo. En la rueda de prensa dejamos claro que el único destino claro del dinero por parte de la actual Junta Directiva era pagar una deuda que ya hay, y que este año iba a generar un millón en gastos financieros. De esta manera nos ahorramos una parte importante de esos intereses. Y segundo, adquirir 160.000 metros en la zona de Tajonar que están en la parte no construida. Tarde o temprano lo íbamos a hacer, gracias a este dinero lo vamos a adelantar. Lo que se haga con los otros 30 millones lo decidirá la Junta que resulte ganadora del proceso electoral y los socios en la asamblea. No queremos bajarnos de un tren que consideramos que es el futuro.

¿Por qué se liga de esta forma, a través del acuerdo con CVC, el cambio de modelo televisivo?

Hay dos cuestiones importantes. LaLiga tiene experiencia con LaLiga Sports, es un canal que funciona a otra escala. El producto que quieres vender con una suscripción anual y a gran escala tienes que producir algo de primera línea. Necesitas buenos estadios, tener cámaras aéreas, drones y equipamiento que LaLiga no tiene a día de hoy. Ahora quiere tener ese tipo de productos. Se busca tener las mejores infraestructuras. Nosotros tenemos un estadio recién estrenado, por suerte no habrá que hacerlo nuevo. El producto que tú vendes es el partido que juegas como local y hay tres campos, el del Madrid, el del Levante y el nuestro, quienes no tenemos que hacer una inversión. Del estadio nos quedan por pagar 9,5 millones. Los cancelaríamos de hacerse esta operación.

¿Habría alguna consecuencia en la Junta Directiva o en su futuro en caso de que no se apruebe?

En el caso de mi persona, creo que no revisto la importancia de plantearme qué va a pasar. Mi destino está unido a esta Junta Directiva. Primero debe aprobarse el cambio de estatutos y luego debe decidir si se presenta o no a las nuevas elecciones. Yo estaré vinculado a ellos si quieren contar conmigo, si no estaré muy agradecido por los años que hemos estado juntos. Lo importante es que Osasuna decida su futuro.

¿Qué le pasaría a Osasuna si no se une al acuerdo?

No puedo dar una definición exacta. Pero recibiríamos una disminución de ingresos. Porque hay una parte que están vinculados a unos hitos sobre la mejora del producto.

Habla del 16% que marca el Decreto. Pero sería una parte de ese total. El 16% es un techo y Osasuna se lleva una pequeña parte.

No exactamente. Estamos en el tope mínimo, pero crecerá con el nuevo sistema. Ahora nos llevamos el 2% del 25%. El 50% se reparte a partes iguales, el 25% es por clasificación y esto se enmarca en el último 25%, que es mucho dinero, unos 450 millones de euros en total.

Ha habido movilizaciones asegurando que el club está secuestrado, incluso señalando su persona. Primero se produjo esa polémica elección de la asamblea y se propone el cambio de estatutos que implica la continuidad del presidente. ¿Qué puede decir al respecto?

Lo primero, soy empleado y la Junta puede echarme si no cuentan con mis servicios. Soy el único empleado que no tiene indemnización en caso de despido. Lo he aceptado voluntariamente porque entiendo que tiene que ser así, con lo cual no creo que haya ningún tipo de secuestro ni de blindaje. En segundo lugar, el cambio de estatutos surge porque tenemos que tener unos estatutos para muchos años sin nuevos cambios. Se establecía que cada cuatro años se modificasen algunas cuestiones que podían crear problemas para la entidad. Hay una cosa impepinable que hay que eliminar: que las asambleas tengan que ser en días de partido. Ahora se nos reprocha a ver por qué no hubo asamblea para tratar el asunto cuando por estatutos no se podía. No se puede pedir una cosa y aprobar la contraria.

¿Cómo recibe las críticas?

Estamos perdiendo la perspectiva. Esta es la única entidad que ha dado todas las explicaciones a sus socios y que se somete a una asamblea. La puedes ganar o perder. Más democracia que someterlo a la decisión libre y voluntaria de tus socios... Es lo más grande. Se nos ha reprochado por qué no se ha hecho una votación entre los socios y lo prohiben los estatutos. No dejan hacerla con seis meses de antelación de unos comicios a presidente. Termina en noviembre.

¿Se pensó en ese referéndum?

Es que no se barajó, sabíamos que no se podía hacer. Te lo está prohibiendo los propios estatutos. ¿Qué sentido tiene?

¿Las estimaciones de lo que puede ganar el club a medio y largo plazo a qué criterios obedecen?

Se basan en cómo ha funcionado LaLiga.

Al final son perspectivas.

No están hechas para buscar un determinado resultado. Obedecen a la situación del mercado. Las estimaciones tienen de realidad esa foto, cómo han crecido las compañías que han cambiado el modelo de negocio, de cómo esperas que LaLiga siga creciendo. Por cierto, es la única que crece a nivel internacional. La Premier está estancada, la Liga francesa y la italiana han tenido cierto bajón y también la Bundesliga. LaLiga ha negociado buenos contratos en el extranjero. Eso te permite crear un modelo. Llevan siete años haciéndolo en el exterior. ¿A 50 años es un plazo largo? Sí. Pero debes tener claro que el modelo será mucho más económico y el mercado será mayor. Tiene visos de que se cumpla. En estos últimos siete años se han cumplido siempre las expectativas y se han mejorado.

Se habla de 50 años, y ya cuesta imaginar cuál será el modelo en 20 o 30 años.

Los detractores, cuando hacen el cálculo de a cuánto estamos renunciando, lo multiplican por 50 años y contando con que son en Segunda.

¿Con cuántos años en Primera sale rentable la operación?

Con 18 años en Primera tú no pagarías nada del préstamo.

En la presentación dijeron que, pese a perder dinero por estar muchos años en Segunda, el acuerdo era beneficioso. ¿Cómo se explica ese planteamiento?

No pierdes dinero, ese no es el concepto. Si estás 18 años en Primera, si calculas 2,2 millones de ingresos, sale 40 millones. Y si calculas 32 años en Segunda a una media de 300.000, son los 10-12 millones que te faltan. Sumados los 39 salían esos 52. Yo no digo que se pierda dinero. Si tú pides 52 y solo has gastado en cancelar préstamos y el terreno de Tajonar sigues teniendo 30 millones. Si pides un préstamo y terminas pagando en una situación deportiva muy negativa 3 o 4 millones de esos 52, tú has ganado 48 millones de euros. Pides un dinero al banco y te piden eso más intereses. Nosotros no solo no tenemos intereses sino que no tiene que pagar una parte del capital, puede que todo.

¿El club tenía urgencias económicas antes de que apareciera CVC?

No. La financiación estaba preparada antes. Estaba hecho el plan a cuatro años y podíamos pagar perfectamente los compromisos.

¿Ha habido problemas de impagos?

No... El del Torino con Berenguer (bromea). Han perdido y han recurrido al TAS. Pagarán intereses y costas.

Este asunto de CVC estalló de forma repentina, ¿por qué LaLiga lo ha hecho tan rápido y a pocos días del cierre del mercado de fichajes? Parece que a algunos les vino bien a corto plazo.

Primero, CVC intentó adquirir el 10% de la Liga italiana. Finalmente no salió porque solo votan los de la máxima categoría, creo que necesitaban un 75% de los votos y les falló un equipo. Sabemos que fue el Atalanta, que se considera el nuevo Sevilla para que nos entendamos. LaLiga se puso en contacto porque CVC es un fondo de garantías para ser compañeros de viaje. Se negoció. Acordaron un precio para el producto, 24.250 millones. Uno de los presidentes de los clubes que votó en contra dijo que el fútbol español estaba en la ruina (Florentino Pérez). Algo no coincide. Curioso que lo critiquen porque con CVC negociaron la Superliga.

¿Entiende que haya gente que lo vea con cierto temor por cómo se explicó o precisamente por la ausencia de esos argumentos?

Nuestra obligación como club es que nuestros socios conozcan la operación. Evidentemente los tiempos no han sido culpa nuestra ni hemos podido comunicarlo de otra manera. Podíamos haberlo hecho de otra forma teniendo más tiempo, pero ahora hay que tomar una decisión.

¿Con más tiempo cuál hubiese sido el camino a seguir?

Eso abre muchas vías, ¿quedaban más o menos de seis meses para la asamblea?

No solo por convocar la asamblea sino por explicarlo a la opinión pública.

Lo hubiésemos explicado mucho mejor, pero creo que en la rueda de prensa se sacó la conclusión de que las cosas tienen coherencia.

¿Javier Tebas está al tanto de la situación de Osasuna?

No tenemos que decirle nada, él sabe que hay una asamblea. El presidente le trasladó que votábamos a favor pero que no podíamos suscribir ningún documento hasta que se aprobara por la asamblea.

¿Da vértigo tomar una decisión a tantos años vista?

Lo que tenemos que pensar es que había que hacer un cambio de modelo. Entra un dinero que vamos devolviendo y vuelve a los mismos equipos. En realidad no deja de ser un dinero que el fondo da a cambio de futuras ganancias. ¿Que son muchos años? Es un nuevo negocio para comercializar LaLiga a un precio más competitivo. Lo que está claro es que hay un antes y un después para todos los clubes, supone un punto de inflexión. Tenemos que decidir si vamos dentro del grupo de los demás o seguimos por nuestra cuenta con los riesgos que eso conlleva. Pero el futuro tiene que ir unido. El último gran acuerdo fue la venta de los derechos conjuntos, Osasuna fue con los demás, y le ha ido muy bien. Entonces votaron en contra los mismos tres (Barcelona, Madrid y Athletic). No son nuestros compañeros de viaje, en ningún caso.

¿El gran beneficiado con esta firma es CVC?

Si tú tienes el 11% de mi negocio y yo el 89%, que tú ganes mucho dinero para mí es muy bueno. Si CVC va a ganar mucho dinero con ese 11%, ¿cuánto gana LaLiga? Hay que multiplicarlo por ocho.

El presidente esbozó lo que se podía hacer en Tajonar. ¿Está definido el proyecto?

No, primero el presidente ha dicho que se compraría una parte no edificada y porque las normas de la Federación te marcan que si quieres estar en Primera RFEF o en LaLiga Iberdrola debes tener un mínimo de capacidad y ese estadio debes construirlo. Queremos llegar hasta ahí para crecer.

¿Tienen ya estimado el coste definitivo de El Sadar y saben cuándo lo van a presentar?

El coste lo tenemos cerrado hace meses y lo que nos preocupa es la foto del retorno, la estamos terminando. Más o menos en números globales se prevé un incremento de 3 millones de ingresos al año respecto a lo antiguo. Eso implica que en siete años lo tienes pagado.

¿El gasto cuánto se ha disparado?

Nada. Si la cubierta no estaba prevista y la pones nueva...

¿Y aparte de esos 16 millones?

Los añadidos los hemos ido publicando y están todos ahí. Del estadio quedan por pagar los 9,5 millones del préstamo. No hay ningún proveedor al que debas un euro, está financiado. No hay pagos retrasados por facturas.

¿Cuál es la situación económica?

Está todo estructurado, y cuando empezó la temporada no pensábamos en CVC. Teníamos un plan sobre lo que tenía que pagarse. Si Osasuna no firma con CVC, esta temporada tiene que pagar 1,1 millones de los préstamos de Izco, lo mismo por el del estadio, 3 millones de la amortización anticipada por estar en Primera y 1 millón de intereses. Ya teníamos en nuestro plan pagar 6,2 millones. A cambio de eso, con el acuerdo, pagamos 1,3 y cobramos 2 millones.