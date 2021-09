La mejora y ampliación de contrato del Chimy Ávila, sellada casi al completo por las partes, no ha sufrido el impulso definitivo en los últimos meses. “El tema está igual. Iba a venir el agente, no pudo por el coronavirus. El acuerdo estaba al 90%, en eso quedamos. En breve vuelve al agente. Se demoró mucho porque no podía viajar”, desveló Braulio Vázquez preguntado por posibles novedades.