Abierto el plazo para inscribirse en el sorteo de entradas para el partido frente al Valencia en El Sadar

Este martes se ha abierto el plazo de inscripción en el sorteo de las entradas del próximo encuentro de Liga ante el Valencia C. F. tal y como publica el club navarro en su página web. Los rojillos recibirán al equipo valenciano el domingo día 12 a las 16:15 horas en el estadio de El Sadar.

Previsiblemente, el partido se celebrará de nuevo con aforo reducido, por lo que será necesario inscribirse previamente en el sorteo a través del Área del Socio de la página web del club. Los socios del club únicamente deben acceder a su área privada, pinchar sobre la sección 'Entradas C. A. Osasuna' y ahí podrán ver los encuentros disponibles en cada momento.

Para quienes prefieran otras vías de inscripción, también será posible apuntarse al sorteo en las oficinas del club en el estadio de El Sadar de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30. El viernes únicamente se atenderá en horario de mañana, de 9.30 a 13.30 horas. Y, finalmente, también será posible inscribirse en el sorteo a través del teléfono 948 15 26 36 en el mismo horario indicado anteriormente para la atención presencial.

Las inscripciones para el encuentro estarán abiertas hasta el próximo lunes día 6 de septiembre a las 13.30 horas. Una vez cerrado el plazo, el club procederá a realizar los sorteos correspondientes en cada sector y enviar por mail la entrada a los agraciados.

El club espera que esta semana el Consejo Interterritorial de Salud revise al alza el aforo máximo permitido en los estadios de LaLiga Santander, por lo que el club confía en poder aumentar sensiblemente la asistencia registrada en los dos primeros encuentros de la temporada. Según el C.A. Osasuna, actualmente solo Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña presentan mejores datos que Navarra en incidencia acumulada a 14 días.

En los próximos días el club informará del límite de aforo que le permita el Gobierno de Navarra, que ha valorado muy positivamente las medidas tomadas por el club en los partidos ante Espanyol y Celta, así como el comportamiento de los asistentes a dichos encuentros.

Todos los socios tienen la oportunidad de optar al sorteo durante estos días, independientemente de que que hayan asistido a partidos anteriores o no. Lógicamente tendrán más opciones en cada sector quienes no hayan acudido todavía frente a quienes hayan visto alguno de los dos anteriores, pero haber asistido anteriormente no implica que los socios no puedan participar en los sorteos.

Si una vez finalizado el plazo de inscripciones hubiese más plazas disponibles que solicitudes (en los dos últimos partidos se han recibido alrededor de 11.000 solicitudes), la entidad pondrá dichas entradas a la venta en taquilla.