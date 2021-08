David García vuela a la gloria

Un avión irrumpió a toda velocidad en el área del Cádiz en el minuto 94. Era David García rumbo al gol épico de la victoria. Nadie le tose en el fútbol aéreo y Osasuna acabó llevándose los tres puntos en el arte del balón parado. El envío magistral de Roberto Torres fue el germen con su golpeo exquisito. Después, un inapelable cabezazo que quedará grabado como uno de los momentos de la temporada. Ledesma no pudo detener el balón. Celebración por todo lo alto y alegría desbordada.

La cara de David García lo decía todo al terminar el duelo. Pura felicidad. Protagonista en su partido 201 con la camiseta de Osasuna. “Le he dicho a Rober (Torres) que la pusiera alta”, confesaba. Un balón al alcance de pocos tras un córner que había forzado el Chimy Ávila. Los rojillos buscaron la victoria en el descuento. El ‘10’ puso la pelota en el segundo palo. Fuerte y teledirigido. Ahí aparecieron Kike García, Akapo y David García. El defensa del Cádiz se vio en medio de una batalla aérea de altos vuelos.

David se abrió paso. Potente y decidido. “He podido entrar en carrera. Luego he visto que entraba el balón y he sentido una alegría inmensa. He entrado con todo”, aseguró el canterano a pie de campo. “Esto es lo que tiene el fútbol”, añadió mientras recordó “a toda la afición que están animando desde Pamplona”.

CELEBRACIÓN COLECTIVA

El 2-3 definitivo, in extremis, desató la locura en el Nuevo Mirandilla. Osasuna se fundió en un abrazo colectivo. Jagoba Arrasate corrió la banda y subió encima de Unai García. Los suplentes se sumaron a la piña. Todos se sintieron parte del triunfo. Un éxito nada sencillo tras un encuentro de sobresaltos.

“Sabíamos que nos íbamos a encontrar un partido duro, no lo hemos dado por perdido hasta el último segundo. Estoy convencido de que nuestros delanteros van a empezar a sumar goles”, comentó David García sobre la faceta ofensiva. “Hemos dominado durante la mayor parte, hemos insistido y ha llegado el premio”, celebró el defensa de Osasuna.