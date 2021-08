Álvaro Cervera: "Hemos hecho todo lo que no sabemos hacer"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha sido crítico con sus jugadores al analizar la derrota contra Osasuna (2-3) y ha destacado que en el tramo final "han hecho todo lo que no sabemos hacer".

"Un partido que nosotros no lo hemos jugado mal, tampoco lo hemos jugado bien. Hemos hecho las cosas que sabemos hacer, salvo los últimos diez minutos. Allí hemos hecho todo lo que no sabemos hacer y las que cosas que nos hemos quitado desde hace mucho tiempo. De ahí viene otro penalti, de ahí viene otro córner y del córner viene la victoria de ellos. Ellos han jugado bien, han tenido sus ocasiones, pero mientras el partido no ha sido loco estábamos bien y luego, a raíz de que ellos se tiran arriba, nosotros empezamos a hacer cosas muy raras, a no despejar, con dos delanteros que tenemos arriba para que la puedan aguantar... concedemos centros, córners y al final ha venido la victoria de ellos".