Un Osasuna al completo quiere brindar el primer triunfo a su afición

Segundo asalto consecutivo en El Sadar. El primero contra el Espanyol acabó en tablas. Dejó medias tintas. Ráfagas. Empate y a seguir mejorando. El público estará presente de nuevo en el renovado templo rojillo. La hinchada quiere celebrar el primer gol y la primera victoria. El Celta es el rival. Duro enemigo por la seña que le ha otorgado su técnico Coudet.

Para Arrasate es una bendición poder contar con todo su plantel. Que no haya bajas es noticia. No sucederá muchas más veces.. Se suben al barco Aridane, Cote y Rober Ibáñez, reestablecidos de sus problemas físicos. A los dos primeros se les espera en la formación inicial. También llega en condiciones Rubén García, que dio el susto el viernes en una rodilla. Repetirá el de Xátiva, pero no en el lateral. Volverá a su posición más natural para generar ese desequilibrio que faltó contra el Espanyol.