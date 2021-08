Camino despejado para Sabalza

Osasuna. Públicamente el mandatario no ha dicho si continuará o no. En todo caso la limitación de dos mandatos que fijaba el actual texto desaparece en esta nueva propuesta, que debe ser aprobada al menos por dos tercios de los compromisarios. Hacia el mes de noviembre se esperan las elecciones presidenciales. Y para ser candidato, algo que no afecta a la Junta saliente, los estatutos recogen otra novedad: habrá que presentar un aval del 15% del presupuesto (unos 10 millones de euros). Sin embargo, el club se hará cargo del coste que suponga el trámite para los perdedores en los comicios. La reforma de estatutos que se votará el 11 o 12 de septiembre en la asamblea deja el camino despejado para que Luis Sabalza siga al frente de. Públicamente el mandatario no ha dicho si continuará o no. En todo caso la limitación de dos mandatos que fijaba el actual texto desaparece en esta nueva propuesta, que debe ser aprobada al menos por dos tercios de los compromisarios.Y para ser candidato, algo que no afecta a la Junta saliente, los estatutos recogen otra novedad: habrá que presentar un aval del 15% del presupuesto (unos 10 millones de euros). Sin embargo, el club se hará cargo del coste que suponga el trámite para los perdedores en los comicios.

El anuncio llegó este miércoles en la presentación del documento que llevó a cabo la Comisión creada para renovar los estatutos. “El mandato del Presidente tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido por iguales periodos de tiempo”, recoge el artículo 41. a), sin establecer la barrera de las dos etapas como sucedía anteriormente. Luis Sabalza agotará el segundo mandato en noviembre y podrá seguir si los compromisarios dan luz verde a los estatutos. Se necesita una mayoría de dos tercios. A partir de ahí la Junta Electoral pondría en marcha los comicios.

“Se busca que el presidente actual o el que fuera en el futuro pueda continuar y que seamos los socios los que decidamos que siga o que sea uno de los candidatos”, apuntó al respecto el exvicepresidente Alfonso Ramírez y miembro de la Comisión.

El proyecto propone que para presentarse a ocupar la presidencia sean necesarios ocho años de antigüedad en la entidad y residencia en Navarra, mientras que para el resto de los directivos será condición tener cuatro años de antigüedad como socio.

Los candidatos que quieran presentarse tendrán que presentar un aval del 15% del presupuesto de gastos aprobado, tal y como marca la Ley del Deporte. En Osasuna serían unos 10 millones. No obstante, los estatutos marcan un 10% de suelo por si cambia a futuro la legislación vigente. Además desaparece el término técnico del pre-aval y directamente los interesados deberán reunir ese respaldo para formalizar su candidatura. No después sino antes. Si salen vencedores tendrán 10 días para formalizar el aval ante la Liga de Fútbol Profesional.

Una de las modificaciones establecidas es que el club abonará el coste derivado de la presentación de los avales a las candidaturas que no ganen las elecciones para dotar de una red de seguridad. Esos gastos podrían oscilar entre los 30.000 y 50.000 euros. “El aval lo va a pagar el club, lo importante es que aumenten las candidaturas, que los socios podamos elegir”, comentó Alfonso Ramírez en su amplia exposición acompañado por Miguel Salcedo.

“El pre-aval creaba un problema casi legal, garantizaba el aval pero duplicaba el coste para el avalista. El aval persiste por ley. Se busca que el presidente actual o el que fuera en el futuro pueda continuar y que seamos los socios los que decidamos que siga o que sea uno de los candidatos”, añadió Ramírez. Otro de los cambios es que las Directivas podrán ser de hasta 14 personas y de esa forma la consecución del aval puede resultar más sencillo.

SIN LA EXIGENCIA DEL AVAL

También se han actualizado los términos relativos a la no exigencia del aval para la Junta saliente. Antes se refería al “presidente y al menos el 50% de la Directiva en el momento de la disolución o al menos el 60% de la última Directiva activa si no figura el presidente”.

Ahora, el artículo 32.g cambia las condiciones: “Cuando la candidatura esté integrada por el Presidente o por algún miembro de la Junta Directiva que haya permanecido con el Presidente desde el inicio de su primer mandato y con el que mancomunadamente avaló esa primera candidatura, este aval no será necesario”, algo que supedita a que se hayan presentado beneficios.

La asamblea se elegirá por sorteo y se reunirá en un “día inhábil”

La asamblea de compromisarios será elegida a través de un nuevo sistema si salen adelante los estatutos propuestos. Los 100 socios más antiguos podrán formar parte del órgano supremo del club si lo desean y la composición se completará por sorteo entre los socios ordenado por millares. Se trata de un modelo mixto. La decisión se toma después del malestar generado en las últimas elecciones, donde resultó ganadora una mayoría afín a la Junta Directiva. Las elecciones serán en mayo del año que corresponda. Se renueva cada cuatro.

De esta forma se elimina la posibilidad de creación de listas organizadas para copar los distintos millares y se garantiza una mayor pluralidad. “Todos conocéis el descontento de las últimas elecciones. Antes el método podía servir porque no había tanto interés en participar por parte de los socios. Esto va a permitir que muchos socios que no tienen relaciones en Osasuna, que vienen de una pequeña población y no conocen más, entrar en la asamblea era casi imposible. El sorteo va a permitir tener las mismas oportunidades y también premiamos la fidelidad del socio de toda la vida”, expresó Alfonso Ramírez en la rueda de prensa.

Los estatutos además establecen que las personas jurídicas (empresas) no podrán presentarse a la asamblea como ocurría hasta ahora. Sí podrán ser electores. Pero no elegibles.

Además, si un socio es cesado por no acudir a las reuniones no podrá ser reelegido. La Junta Directiva tendrá la obligación de convocar una Asamblea Ordinaria por temporada y, además, una extraordinaria, las cuales se celebrarán en días inhábiles, no necesariamente cuando haya partido de Osasuna como hasta ahora. Por ejemplo ahora se hubiese celebrado este fin de semana y no el lunes, cuando juegan los rojillos.

NUEVAS FUNCIONES

La Asamblea tendrá nuevas funciones relativas a deuda e ingresos: obligatoriedad de autorizar cualquier préstamo para la adquisición, reforma o mejora de cualquier inmovilizado material sea o no propiedad de Osasuna; autorizar siempre que se supere el capital máximo que se puede amortizar en deuda por año, que es un 5 % en Primera y un 10 % en Segunda; autorizar de la venta de servicios del club a terceros con disminución de ingresos; autorizar las aportaciones de capital al Club procedentes de fondos de capital de riesgo, fondos de inversión y empresas de representación de deportistas. Todo ello para adecuarse a la realidad actual.

Nace un nuevo Órgano Disciplinario

Entre las nuevas medidas figura la creación de un nuevo Órgano Disciplinario. Sería el encargado de la apreciación y calificación de las infracciones cometidas por los socios. El documento establece 3 tipos de infracciones: leves, graves y muy graves, así como las sanciones a aplicar en cada caso.

El Decreto Foral 80/2003 obliga a las entidades deportivas a regular este tipo de situaciones a través de un código interno. “El Órgano Disciplinario funcionará de manera autónoma y tendrá a su cargo la apreciación y calificación de los hechos cometidos y actitudes observadas por las socias y socios del Club Atlético Osasuna, que le sean denunciados y sometidos a su consideración, proponiendo a la Junta Directiva la aprobación de las sanciones que estime procedentes en cada caso”, señala el artículo 63.

Este órgano se elegirá cada cuatro años en un proceso regulado por la Junta Electoral. Por poner ejemplos prácticos. Los estatutos contemplan como faltas leves conductas inapropiadas como provocar desperfectos en las instalaciones. En cuanto a las graves se recoge la “introducción o exhibición en las Instalaciones del Club Atlético Osasuna de pancartas, símbolos o banderas que inciten, fomenten o contribuyan, a comportamientos violentos, xenófobos o racistas, así como la cesión no gratuita, la subasta, venta, reventa no autorizada o intento de reventa.

En las faltas muy graves aparecen distintas cuestiones como la tenencia de armas, la utilización de bienes de Osasuna en beneficio propio o las conductas que alteren gravemente el desarrollo normal de un partido, prueba o competición, y que obliguen su suspensión temporal o definitiva.

Tres personas para defender al socio

Adiós a la figura del Defensor del Socio. Así lo recoge la propuesta de estatutos, que pretende crear el Órgano para la Defensa del Socio. Este lo compondrán tres miembros, que repartirán sus tareas y funciones, las cuales serán las mismas que actualmente desempeña el Defensor del Socio.

“Entendemos que, tal y cómo ha venido aplicándose la figura del Defensor del Socio, no ha tenido un resultado realmente efectivo como se pretendía. Una persona todas las semanas a disposición de los socios no puede con todo el trabajo que hay que asumir”, indicó Miguel Salcedo.

“Quiero resaltar que tendrá autonomía respecto a la Junta Directiva, quien actualmente lo nombra. Ahora va a ser nombrado a través de un proceso electoral. Lo gestionará la Junta Electoral”, añadió Salcedo sobre este nuevo procedimiento para elegir a las personas interesadas. Tendrá cuatro años de duración y se exige los tres años de antigüedad.

SE MANTIENEN LAS TAREAS

Este órgano tendrá las siguientes funciones: defender y proteger los derechos de los socios y socias; conocer, estudiar y presentar a la Junta Directiva todas aquellas reclamaciones, recomendaciones o sugerencias que planteen las socias y socios; presentar a la Junta Directiva, a iniciativa propia, todas las sugerencias que considere oportuno; actuar de mediador en los conflictos suscitados entre los socios, las socias y la Junta Directiva; ejercer su función de defensor ante el Órgano Disciplinario ; si es nombrado, formar parte de la Junta Gestora; emitir dos informes escritos; y presentar a la Asamblea General un breve resumen de la actividad.