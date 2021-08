El inglés que animó a Osasuna

Detrás del banquillo rojillo este lunes 9 de agiosto asomaba una camiseta de Osasuna. La llevaba Henry Chard, vive en Londres y sí, es rojillo. Se recorrió en tren las tres horas y media del trayecto hasta Liverpool para ver en directo a su equipo. No al Liverpool sino a este lunes 9 de agiosto asomaba una. La llevaba, vive eny sí,. Se recorrió en tren las tres horas y media del trayecto hastapara. No al Liverpool sino a Osasuna . Los rojillos no caminaron solos aunque hubieran estado más acompañados de no ser por la pandemia. La historia de este británico surgió en 2005, cuando vio un partido ante el Real Madrid. “Es una pena que no puedan venir más aficionados. Al menos hay uno que representará al club”, comentaba con marcado acento inglés este joven de 30 años lamentando la situación.

También se vieron algunas indumentarias rojillas en los alrededores. La opción de viajar, por la incertidumbre actual y las restricciones, mermaron las posibilidades. Sí hubo algún aficionado más que se desplazó desde tierras navarras. Indar Gorri, por ejemplo, compartió una foto en Anfield.

Entre la inmensa ola de aficionados reds aparecía una camiseta de Osasuna. La mostraba con orgullo Henry. Ésta es su historia. “En 2005 fui de intercambio a Pamplona con el colegio. Durante mi estancia en Pamplona Osasuna jugó contra el Real Madrid. Mi amigo (Javier Ansorena) y su padre eran socios y me compraron una entrada. Mis amigos ingleses iban con el Madrid. Yo quería que ganara Osasuna por ser el pequeño. Siempre recordaré ese día. Es un ambiente diferente el de El Sadar. Me impresionó la pitada al Real Madrid. Marcó Webó, y luego remontó el Real Madrid”, recuerda.

“Me encanta Pamplona, tiene mucha identidad. Voy una vez al año. Puedes sentir la historia cuando andas por las calles. La gente es cariñosa. Y Osasuna es uno de los clubes que más se puede parecer a lo que hay aquí (Inglaterra), cantan todo el partido, ganen o pierdan. Otros, si el equipo pierde, pitan y no apoyan”, apunta. Henry asegura que ha conectado con el equipo. “Siento los colores como con mi equipo inglés”, añade. Es del Ipswich Town, que ahora está en Tercera.

IPSWICH Y OSASUNA

“He estado toda la vida esperando para que subiera el Ipswich para jugar en Anfield. Nunca lo he visto en Anfield y soñaba con ello, no me imaginaba que fuera a vivirlo con Osasuna”, relata. Lógicamente, en su país le preguntan, ¿por qué eres de Osasuna? “Es un club especial. Quiero que más gente conozca Osasuna y Pamplona. Ha formado gran parte de mi vida”.

Ha estado en El Sadar y también en desplazamientos como Leganés, Valencia, Madrid o Barcelona. Tiene el carnet de simpatizante desde hace tres años y, sobre todo, un amor incondicional por Osasuna.