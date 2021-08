Una camiseta blanca diseñada para la ocasión

Osasuna lucirá en Anfield una camiseta conmemorativa de Michael Robinson. Los jugadores de campo no utilizarán ninguna de las tres equipaciones, sino una especial de la mano de Adidas. lucirá enuna camiseta conmemorativa de. Los jugadores de campo no utilizarán ninguna de las tres equipaciones, sino una especial de la mano de Adidas.

Será de color blanco. La edición es limitada. Solo se utilizará en el partido de Liverpool y contiene algunos detalles específicos del partido. En el pecho la camiseta lleva la inscripción “Anfield. Michael Robinson Tribute. Liverpool F. C. Vs C. A. Osasuna. 09/08/2021”.

Además, la camiseta muestra una imagen del exjugador inglés celebrando un gol con la camiseta de Osasuna en su parte baja, y el sello que indica que se trata de una edición limitada. Por la espalda se mantiene el escudo de Navarra en el cuello, al igual que actualmente lucen las tres equipaciones previstas para la próxima temporada.

SE PONEN A LA VENTA

Un número limitado de camisetas se pondrá mañana a disposición de los socios en la tienda oficial del club en el estadio de El Sadar por 74,95 euros. La tipografía Osasuna no estará todavía disponible para poder marcar las camisetas.