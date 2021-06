Avances por Budimir

Actualizada 01/06/2021 a las 06:00

Mientras Budimir está concentrado con Croacia a las puertas de la Eurocopa, Osasuna trabaja intensamente para dar forma a su fichaje. El 30 de junio es la fecha tope para ejecutar la opción de compra pactada con el Mallorca de 8 millones de euros. Ya se han dado pasos. El futbolista quiere seguir, la entidad rojilla ha asumido que debe pagar esa cantidad y ahora se centra en cuadrar los números para hacer viable el traspaso. Su continuidad será la primera piedra en caer y condicionará el resto de la planificación. Una operación sin precedentes y una apuesta decidida por el de Ozimica.

En el acuerdo figura que el abono de los 8 millones debe hacerse de forma fraccionada en tres plazos. No es un desembolso de golpe, sino que en la cesión se contempló esta cuestión. Un factor que facilita una operación ya de por sí muy compleja por el coste. Budimir sería, con diferencia, el fichaje más caro de la historia. En los despachos de El Sadar asumen que el gol tiene su precio y cerrarán la contratación si los números salen. En ello están los rectores.

MEJORAR LAS CONDICIONES

La negociación, con el escaso margen que deja, está en marcha desde hace semanas. La cantidad es inamovible. Los números del atacante avalan su valor de mercado. Con los 8 millones sobre el papel, la entidad rojilla mantiene conversaciones con el Mallorca para actualizar ese calendario de pagos que se firmó en octubre, cuando llegó Budimir. Una variación que permita afrontar el traspaso en mejores condiciones.

“Existen dos aspectos. Que el jugador quiera seguir, que parece que sí, y que tengamos tesorería para poder pagar. Tenemos que sacar los números, y si dan, pues encantados de la vida”, declaró ayer Luis Sabalza, quien confirmó que las fechas de pago se distribuían en tres tandas.

Los contactos con el Mallorca no son ágiles porque la propiedad recae en manos americanas. Concretamente, los accionistas principales del club son Robert Sarver, propietario de los Phoenix Suns, Andy Kolber y Steve Nash. Lógicamente los bermellones no tienen ninguna prisa. Saben que Ante Budimir volverá a la isla si Osasuna no ejecuta la opción de compra. Y será un gran activo.

CONVERSACIONES CON BUDIMIR

Paralelamente Osasuna está hablando con Ante Budimir sobre sus condiciones como rojillo. El delantero croata tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros con el Mallorca. Sobre la mesa, un contrato de unas cuatro temporadas. Esto supondría, a efectos del tope salarial de la Liga, una amortización de dos millones por año. Ya en enero, pese a su mal momento junto al equipo, supo que su incorporación estaba en la hoja de ruta.

“Personas importantes ya saben mi opinión, aquí soy feliz. Son hipótesis, no todo depende de mí”, dijo Budimir justo antes de terminar el curso. Él ya ha dado luz verde a falta de definir sus condiciones en Pamplona. Sigue cocinándose el fichaje.

Budimir: “Yo hice mi parte, el fichaje depende de los clubes”



Ante Budimir atendió ayer al 24 Sata, el sitio web de noticias más visitado de Croacia. El periodista Josip Tolićle cuestionó por su futuro directamente.

Debería volver al Mallorca en verano, que regresa a Primera, pero quiere quedarse en Osasuna. ¿Cómo ve el futuro?

Ya no depende de mí, depende de los clubes. Hice mi parte, mi papel es más irrelevante. Estoy concentrando en la selección nacional.

El punta se mide se mide con su selección hoy a Armenia en un amistoso antes de la Eurocopa. “Estoy satisfecho de haber terminado la temporada en racha, me siento bien y eso lo quiero transferir a la camiseta nacional”, dijo en la entrevista.

En el torneo continental, tiene a dos delanteros de referencia. “Lewandowski y Benzema son mis preferidos, deben ser la creme de la creme”.

Ha sido el máximo goleador de cabeza en la Liga. “ Para mí, Karim es el mejor delantero de Primera. Si yo soy mejor que él en algo, eso es algo bueno”.

Sabalza: “Quien se quiera ir, que vaya a la Liga con la cláusula”



Osasuna viene lanzando mensajes rotundos sobre su nulo interés en vender jugadores. Se remite a la cláusula de rescisión. Moncayola, Torró o Nacho Vidal han sido nombres que han aparecido en el escaparate. Pero el club rojillo cierra la puerta a negociar.

“Si alguien se quiere ir que vaya a la Liga a depositar el dinero y no pasa nada. Se va el que quiere. Tienen contrato así que hay tiempo”, indicó Luis Sabalza tras la recepción al equipo femenino en el Ayuntamiento. “Tenemos tiempo para negociar, no hay ninguna prisa . Queremos ampliarle la cláusula y que esté más tiempo con nosotros”, añadió sobre Moncayola. “No tenemos necesidad de vender. Si han despertado interés significa que tenemos un equipo interesante. Ha cambiado el equipo que cogimos en 2014. Lo realmente interesante es que se queden en Osasuna y lo podamos disfrutar. No me gustaría que algunos jugadores paguen su cláusula y los aficionados no puedan verlos”, destacó.