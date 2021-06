Actualizada 01/06/2021 a las 09:13

Osasuna viene lanzando mensajes rotundos sobre su nulo interés en vender jugadores. Se remite a la cláusula de rescisión. Moncayola, Torró o Nacho Vidal han sido nombres que han aparecido en el escaparate. Pero el club rojillo cierra la puerta a negociar.

“Si alguien se quiere ir que vaya a la Liga a depositar el dinero y no pasa nada. Se va el que quiere. Tienen contrato así que hay tiempo”, indicó Luis Sabalza tras la recepción al equipo femenino en el Ayuntamiento. “Tenemos tiempo para negociar, no hay ninguna prisa . Queremos ampliarle la cláusula y que esté más tiempo con nosotros”, añadió sobre Moncayola. “No tenemos necesidad de vender. Si han despertado interés significa que tenemos un equipo interesante. Ha cambiado el equipo que cogimos en 2014. Lo realmente interesante es que se queden en Osasuna y lo podamos disfrutar. No me gustaría que algunos jugadores paguen su cláusula y los aficionados no puedan verlos”, destacó.

