La tripleta deseada de Osasuna

Chimy Ávila, Ante Budimir y Kike García. Osasuna quiere que esa sea la nómina de delanteros de la temporada que viene. 23 goles han marcado entre Budimir y Kike este curso y podrían sumarse los 9 que consiguió el Chimy la temporada pasada solo en una vuelta. En el papel se añade un cuarto atacante con un papel de actor secundario. Y para que se haga realidad queda llevar a buen puerto el fichaje del croata que pertenece al Mallorca. Ese paso marcará la planificación y es prioritario para la entidad. Además, el Chimy tiene contrato y la llegada Kike García está cerrada. De la actual plantilla continuaría vinculado Enric Gallego, pero hay opciones de que salga.

El apartado ofensivo era uno de los quebraderos de cabeza, ya que de golpe terminan su vinculación Calleri, Budimir y Adrián. El ataque quedaba cojo. No por falta de efectivos porque Cardona y Brandon están cedidos. Pero difícilmente tendrán hueco si no lo han logrado ya.

LA RECUPERACIÓN DEL CHIMY

Este final de temporada ha servido para certificar el buen estado físico del Chimy Ávila. Es cierto que no ha ofrecido su nivel anterior pero entraba en los planes después de haber estado más de un año sin competir. Ha roto el hielo y será uno más en la pretemporada. Tiene contrato hasta 2023 y próximamente se anunciará una ampliación. En plena forma puede convertirse en el futbolista diferencial que le puso a las puertas de fichar por el Barça. Empezará una nueva campaña ilusionante tras superar dos lesiones de cruzado. Rápido, vertical, asfixiante en la presión y con un remate poderoso.

OPERACIÓN BUDIMIR

Osasuna trabaja para cerrar el fichaje de su goleador. Ante Budimir, que jugará la próxima Eurocopa, será rojillo si el club ejecuta los 8 millones de euros de la opción de compra al Mallorca. Ha marcado 11 goles y ha terminado en un momento dulce. En El Sadar asumen que no habrá negociación posible para rebajar el precio. Ahora queda concretar las cifras para asegurar la continuidad de un jugador que ha dado 12 puntos al equipo con su aportación goleadora. Ofrece un perfil complementario al Chimy. Es la referencia, también tiene movilidad y una capacidad sobresaliente para convertir goles.

KIKE GARCÍA, FICHADO

Kike García, otro más para la causa. Osasuna tiene cerrado su fichaje para las dos próximas temporadas. Sus actuaciones con el Eibar, donde ha anotado 12 tantos, han llamado la atención de media Primera División. El club rojillo se ha llevado el gato al agua cerrando la operación hace unos tres meses. Un portento físico, trabajador y goleador.

CALLERI, EN LA RECÁMARA

¿Qué pasará con Jonathan Calleri? El argentino ha terminado el periodo de cesión y Osasuna descarta, por motivos económicos, que pueda encajar en esta configuración. Por eso esta opción se activaría si no se acomete la incorporación de Ante Budimir. Calleri ha sido feliz en Pamplona y quiere continuar. El club estaría encantado, pero debe elegir con las cifras económicas actuales. Por otro lado, la negociación no es nada sencilla porque pertenece a un grupo inversor.

EL CUARTO DELANTERO

Los planes pasan por apostar por un cuarto delantero que tenga un rol de suplente. Primero, porque se ha demostrado que el equipo ha funcionado mejor con un punta que con dos. Esto reduce la necesidad de tener efectivos arriba. Y segundo, para cuadrar el tope salarial. En Osasuna son partidarios de certificar la continuidad de Budimir a costa de esa cuarta pieza. Aquí aparecen en escena nombres como Barbero, Cardona y Brandon. Tienen contrato en vigor, están cedidos, y podrían tener cabida en esta fórmula.

En esta planificación pierde fuerza la presencia de Enric Gallego, quien esta temporada ya ha perdido protagonismo. Con Kike García y Budimir, si se confirma, estaría cubierto el perfil de delantero que ofrece el catalán. Le queda otro año de contrato y si sigue en la plantilla Osasuna tendría que pagar otro millón al Getafe en caso de permanencia.

EN NÓMINA

ENRIC GALLEGO Ha tenido un papel muy residualcon la competencia ofensiva. Le queda otro año de contrato. Osasuna tiene que pagar otro millón si se salva y sigue en la plantilla. Puede salir este verano. No ha marcado.

M. CARDONA Cedido en el Mallorca, no ha tenido protagonismo. Ha anotado 1 gol. El club balear no ejecutarán la opción de compra de 2,5 millones. Contrato hasta 2023.

BRANDON Apenas aparece en el Leganés, donde está cedido. Ningún gol en solo 57 minutos (5 partidos). Vinculado hasta 2022.

BARBERO Ha anotado 2 goles en el Alcorcón, donde tiene minutos como suplente. Contrato hasta 2023.

Los datos de Kike García: incombustible y poderoso

Es líder en distancia recorrida acelerando, en número de cambios de ritmo y ningún delantero ha jugado tanto como él

Los datos físicos del flamante fichaje de Osasuna impresionan. Kike García, por un lado, se muestra incombustible. Ningún delantero ha jugado más que él esta temporada. Ha disputado 37 jornadas de Liga y solo se ha perdido una por sanción. Ha sido un fijo para José Luis Mendilibar. Convertido en capitán general y con unos registros goleadores que han mantenido con vida casi hasta el final al conjunto armero. Ha sido determinante.

Además, es el jugador de la Liga que más distancia corre acelerando (27.360 metros) y el que realiza un mayor número de aceleraciones a alta intensidad (2.896). También es el atacante que más distancia ha recorrido en el campeonato y el que más números de sprints lleva (datos hasta la jornada 37): 1.442 carreras a más de 21 km/h.

