Actualizada 24/05/2021 a las 06:00

Llegó como uno de los grandes fichajes de la plantilla. Osasuna consiguió la cesión de la Lazio, equipo de Liga de Campeones, para reclutarlo y ponerlo a las órdenes de Arrasate. Sus cualidades, velocidad, verticalidad y centro, encajaban con el estilo. Estaba llamado a ser diferencial. Jony aterrizaba en Pamplona con hambre de volver a triunfar.

La temporada no ha sido la esperada para el asturiano entre numerosas lesiones musculares. Ha podido sacar solo su calidad a cuentagotas. No ha pasado la prueba para que el club se plantee su continuidad. Es impensable pagar los cinco millones que figuran en la opción de compra. Tampoco se ha pensado de volver a negociar otro periodo de préstamo con la Lazio. Su ficha es alta.

“Solo puedo agradecer el trato recibido por compañeros, cuerpo técnico, médico y empleados del club en un año complicado para mí en lo personal, donde las lesiones no me han dejado mostrarme realmente, ni cumplir las expectativas generadas en mí”, reflejaba este domingo Jony en su cuenta de instagram a sus 39.000 seguidores.

Solo nueve partidos como titular y únicamente uno completo. Dos asistencias de gol. Su mejor punto de forma lo cogió al debutar en la primera vuelta. Pese a ello, el extremo zurdo se congratula por los éxitos que ha logrado el cuadro navarro. “Un equipo se ve y se demuestra en los momentos críticos, y este lo ha hecho de la mejor forma que sabe, remando todos en una misma dirección”, escribió. “Me voy con el objetivo del equipo cumplido, seguir en Primera un año más, y no era un año cualquiera. Seguir en la élite en el centenario del club era un objetivo muy importante para todos, tanto afición como club”.

Se marcha sin haber podido saborear el ambiente de El Sadar. “A vosotros afición solo deciros que siempre he dado todo para intentar estar al mejor nivel, pero no ha sido fácil, me voy con la espinita de no poder sentir vuestro cariño y empuje en las gradas, ojalá pronto estéis arropando al equipo, porque sois parte esencial de este club. Gracias Osasuna. Aupa Osasuna. Aupa rojillos”, terminó.

