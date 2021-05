Braulio Vázquez: "No queremos vender"

Actualizada 19/05/2021 a las 17:34

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha señalado que su intención es no vender futbolistas importantes durante el próximo mercado de fichajes con la idea de mantener el bloque que tan buenos resultados ha dado estos años al conjunto navarro.



“No es que lo diga yo, lo vamos a refrendar en todas las negociaciones que tengamos. Si viene alguien con una oferta inferior a lo que tiene de cláusula y nosotros no negociamos, estamos marcando la pauta de que no queremos vender”, ha explicado Vázquez sobre posibles salidas.



“Nos cerramos en banda a vender a nuestros mejores futbolistas”, ha asegurado con rotundidad durante la rueda de prensa de renovación del portero Juan Pérez hasta 2024.



El director gallego ha celebrado la “extraordinaria” segunda vuelta de Osasuna que ha propiciado el interés de varios clubes en futbolistas que conforman la plantilla rojilla.



El croata Ante Budimir "ya sabe lo que pensamos Jagoba, el club y yo sobre él”, ha anotado sobre la situación que actualmente vive el atacante en Pamplona, del que ha destacado “la forma que tiene de abstraerse de lo que a lo mejor compete a su futuro”.

Te puede interesar



“Ante ya ha dicho lo contento que está en el día a día”, ha comentado sobre el delantero antes de añadir que Osasuna cuenta con “una ventaja competitiva que no se ve a nivel de dinero, pero sí de credibilidad con respecto a otros”.



Vázquez cumple su cuarto año en la capital navarra y ha opinado que acertó fichando por Osasuna para lograr hacer “amigos”, forjando una relación “especial” con todo el cuerpo técnico, “algo que no es normal”. “No olvidaré jamás todo lo que he vivido, independientemente del tiempo que esté aquí. Estoy muy contento y satisfecho de haber podido ayudar al crecimiento del club”, ha añadido.

Te puede interesar

Te puede interesar

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo