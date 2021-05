Actualizada 19/05/2021 a las 15:57

Juan Pérez ha comparecido este miércoles a mediodía ante los medios de comunicación para valorar su renovación hasta el 2024 con el Club Atlético Osasuna. En la rueda de prensa ha estado acompañado por el director deportivo, Braulio Vázquez.

El guardameta rojillo ha expresado su felicidad por ampliar su relación contractual con la entidad: “Quiero dar las gracias tanto a Braulio como a Cata, a los directivos y al cuerpo técnico la confianza que he recibido para reforzar este vínculo. Estoy súper feliz de alargarlo porque ha sido el club que me ha dado la oportunidad de debutar en el fútbol profesional, porque llevo muchos años aquí y ya siento todo esto como si fuera mi casa”.

El canterano ha explicado cómo ha sido el proceso de la renovación y ha dejado claro que su deseo siempre ha sido estar en Osasuna. La idea de la renovación, ha dicho, “ha sido por parte del club, porque yo tenía un año más de contrato y tampoco me planteaba nada en este corto plazo, ha salido de ellos”. Por eso ha querido "agradecer el esfuerzo y recibir esa confianza tremenda. Igual no he tenido tantos partidos disputados, pero ellos son los que ven el día a día, el trabajo y agradecer la confianza que han depositado en mí. No me he planteado ni a corto plazo ni a largo una salida del club. Ellos están contentos conmigo y yo estoy súper feliz aquí trabajando todos los días. Se ha dado el caso además de que he podido debutar profesionalmente en el fútbol y por tanto no me he planteado otra cosa que no fuera seguir aquí. Llevo ya ocho años aquí, soy súper feliz y esta se ha convertido en mi casa prácticamente”, ha afirmado.

También ha sido preguntado por la competencia en la portería rojilla. “Yo soy portero de la primera plantilla. No me siento ni primero, ni segundo, ni tercero; no me gusta poner esas etiquetas. Yo trabajo cada semana y luego es el entrenador el que decide quién juega y es él quien lo valora. Nosotros tenemos que respetar esa decisión, pero yo trabajo cada semana para jugar el fin de semana. La ilusión siempre ha estado y cuando te dan estas noticias como la renovación es un plus. Pero independientemente de eso tenemos una gran relación todos los porteros, una competencia muy sana. Estoy súper orgulloso de levantarme cada mañana y compartir portería con ellos, aprender de cada uno de ellos”, ha asegurado.

Además, también se ha referido a la actualidad deportiva del equipo, que pasa por el último encuentro de LaLiga Santander ante la Real Sociedad: “Quedó demostrado el fin de semana pasado que no damos un partido por perdido. Nosotros vamos a salir a dar nuestra mejor versión, como siempre, y a luchar por la victoria. Y sobre todo porque queremos irnos con ese buen sabor de boca de esta temporada, que nos ha costado. Hemos tenido situaciones y semanas difíciles, por ejemplo en diciembre cuando estábamos abajo. Hay que darle valor también a cómo estamos ahora y creo que a todos nos gustaría acabar con una victoria este fin de semana”.

En la rueda de prensa ha estado acompañado por el director deportivo, Braulio Vázquez, que ha puesto en valor las cualidades profesionales y humanas de Juan Pérez. “Creo que encarna muchos de los valores de este club. Es un compañero excelente, juegue o no juegue. Entrena increíble. Yo creo que ha progresado muchísimo tanto a nivel personal como deportivo y esa evolución nos ha llevado a ofrecerle la renovación, mínimo, hasta 2024 y esperemos que sean muchos años más. Al final, lo único que quiero es darle las gracias por su comportamiento diario más allá de lo que haga cada domingo, que además cada vez que ha jugado ha estado bien. Es una renovación totalmente merecida que se ha ganado él a pulso”.

