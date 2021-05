Osasuna analiza el pago de 8 millones al Mallorca por Budimir

Actualizada 19/05/2021 a las 06:00

Osasuna está analizando su capacidad económica para acometer el fichaje de Ante Budimir. La contratación en propiedad del delantero croata es un asunto prioritario en estos momentos para consolidar el proyecto de la temporada que viene. La operación es compleja de ejecutar pero no imposible, señalan en el club.

El punta internacional está cedido por el Mallorca hasta el 30 de junio, pero antes de esa fecha existe una opción de compra tasada en 8 millones que se está estudiando seriamente en cómo abordar. Se trata de una inversión sin precedentes en el club por su elevado coste a la que se quiere dar encaje en cuanto concrete el presupuesto de gasto que le va a permitir LaLiga. Al tratarse de un jugador que ha marcado diferencias en el área, se considera una oportunidad.

El deseo de Ante Budimir es seguir en Pamplona porque ha encontrado el contexto adecuado para su rendimiento deportivo y una ciudad tranquila para vivir con su familia donde es feliz, aunque sabe que por mucho que fuerce la situación, no tiene la última palabra.

Osasuna entiende que la puerta de la negociación con la entidad balear va a estar cerrada para rebajar la cantidad. Por pura lógica, el valor de mercado de Budimir es incluso superior a ese dinero. En dos campañas en Primera, se ha confirmado como un goleador a la altura de los grandes. Se ha hecho un hueco en una selección del potencial de Croacia para disputar la Eurocopa, donde tendrá un bonito escaparate para mostrarse. Su valor se podría disparar, lo que refuerza la idea de no poder negociar una rebaja. Además, el Mallorca estando en Primera no tiene necesidad de venta. Contacto entre los dos equipos no los ha habido.

El club navarro maneja los tiempos. Es una ventaja con la que cuenta. Hasta el 30 de junio tiene margen. Es una opción unilateral, según se acordó en la tarde frenética del último día de mercado a comienzos de octubre cuando había comenzado la temporada. En pocos días terminará por definir su estrategia y si da el paso definitivo.

Que Osasuna pueda pagar esos 8 millones dependerá de su tope salarial, marcado por su capacidad de ingresos por los derechos de televisión o si, como parece, puede presupuestar el dinero del regreso del público a El Sadar. Sobre lo primero, está pendiente la variable de la posición en la tabla. Osasuna se juega este sábado 3,5 millones, el tramo que va de quedar decimotercero a ser noveno.

Tampoco se puede descartar que haya algún club que ejecute el pago de una cláusula de rescisión, con el foco en los 12 millones que vale Jon Moncayola. En este caso, Osasuna no tiene ninguna constancia de que vaya a ser así, aunque el centrocampista no ha contestado a la oferta de renovación. Esa salida reforzaría el escenario.

LAS CLAVES PARA QUE SEA VIABLE LA INVERSIÓN

El puzzle de la dirección deportiva está encarrilado sabiendo las salidas que se van a producir y el ahorro que conllevan, y la continuidad del bloque. No se esperan muchos fichajes para la campaña que viene. Con una pandemia que quizá ya no afecte tanto con la vacunación, la plantilla sería más corta.

En cuanto se tengan todas las piezas, se verá cómo encaja el pago de los 8 millones por Budimir. Hay matices importantes en esta operación. La opción de compra hay que hacerla antes del 30 de junio, pero el abono no sería al contado. Cuando Osasuna negoció la cesión del delantero de Ozimica, se acordó un calendario de pagos en el tiempo. Eso, por consiguiente, no ahogaría a la tesorería del club.

Además, al flamante goleador se le ofrecería un contrato largo que podría ser de unas cuatro temporadas. En julio cumplirá 30 años. Está en su mejor momento de su carrera. Ha explotado en una edad tardía hasta convertirse en una referencia de la categoría.

De esta forma, se podría amortizar su ficha a efectos del tope salarial que impone LaLiga. Se computa dividiendo la cantidad total por los años de contrato. Es decir, si Budimir ficha hasta 2025, se amortizarían dos millones cada temporada más la ficha, que nunca sería de la horquilla alta.

Ahí es donde se vería el esfuerzo del futbolista. Hay operaciones con sentido inverso. Jugadores que llegan libres a un club pero que cobran una prima de fichaje y una ficha alta que no trasciende con tanto ruido como el traspaso.

COSTÓ 270.000 EUROS Y HUBO COMPETENCIA

Los números de Budimir están a la altura de los delanteros de referencia del campeonato. Ahora, cuando va a concluir la temporada, conviene echar un vistazo al impacto que ha tenido en Osasuna con los 12 puntos que ha dado y lo que podría haber sido para los otros dos clubes que quisieron contratar sus servicios.

El Eibar y el Valladolid, uno descendido y otro casi, se lanzaron también a por el croata en el mercado de incorporaciones. Hubo ofertas hasta de 4 millones por él que el Mallorca rechazó.

Osasuna esperó a jugar la última baza. Ocho horas antes del cierre se pudo acordó la cesión con sus diferentes términos. Para entonces, el jugador quería salir tras el descenso. Su seleccionador, Zlatko Dalic, deseaba llamarle por primera vez con Croacia con vistas a la Eurocopa. Le puso una condición: jugar en Primera.

El Mallorca perdió fuerza en la negociación conforme no lo traspasaba por la cantidad que deseaba. Sabía que no podía retener a un jugador desmotivado y con ficha importante para la categoría. A cambio, deseaba otro delantero para su temporada en Segunda División. Y ahí apareció Osasuna.

Budimir se interesó por venir a Pamplona. Preguntó a uno de sus hombres de confianza como Petar Vasiljevic, exdirector deportivo del club, y dio luz verde a las negociaciones. El proyecto de Braulio Vázquez le convenció.

En la operación entró Marc Cardona, cedido a las islas. Osasuna se hacía cargo de la ficha de Budimir en la parte proporcional de la temporada. También del salario de su jugador en propiedad. Además, abonó 270.000 euros. Si se queda en Pamplona, el Mallorca tendría un 25% de la plusvalía de una futura venta.

En el club se considera que la operación ha sido un éxito por el coste y el rendimiento del balcánico. El deseo para que siga, comenzando por Arrasate, es unánime en todos los estamentos. Falta por ver si es posible. Se trata de dar encaje a una operación de aspecto complejo, aunque con opciones de que vea la luz. En menos de mes y medio, habrá fumata. ¿Blanca?

Un croata feliz en Pamplona

Ante Budimir es muy feliz en Pamplona y ha transmitido a Osasuna su deseo de seguir inmerso en el proyecto. Quienes le conocen aseguran que es muy fiel a sus ideas, profesional hasta la extenuación y metódico. Budimir ha encajado a la perfección como rojillo en el vestuario. Siente el calor de la entidad desde el primer día, incluso cuando no era titular con Jagoba Arrasate.

El delantero, que cumplirá 30 años el 22 de julio, ha ido destapándose en el tramo final con unos números espectaculares. 11 goles en Liga, mejor cabeceador y un promedio anotar fijado en 145 minutos.

“QUEREMOS COMPRARTE”

En enero, cuando las cosas no iban nada bien ni para Osasuna ni para Budimir, el club rojillo le trasladó en privado su firme convicción de comprar sus derechos al final de temporada. Se sintió halagado por la confianza y transmitió tranquilidad.

La complicidad ha sido total desde el primer día. Una temporada atrás, se intentó su fichaje pero el precio era desorbitado para las arcas rojillas.

“Es cosa de los clubes”, dijo recientemente el cisne sobre el futuro. En privado ha mostrado su intención de ser rojillo porque le gusta el proyecto.

Osasuna siempre ha estado muy encima de Budimir desde su llegada. Dio positivo por coronavirus al volver con su selección y tuvo que confinarse en un hotel. No fue nada fácil la integración inicial. Valoró ese apoyo. “Gracias a Osasuna por traerme aquí y darme la oportunidad de seguir en la Liga. Desde el primer día tuve todo el apoyo del club para ayudarme a mí y a mi familia y pasar este momento complicado lejos de casa. Gracias al hotel que me ha acogido. Desde el primer momento tengo amigos aquí”, apuntó en su presentación. Además fue padre en Pamplona, algo que también le vinculará para siempre.

SE HA GANADO A LA AFICIÓN

Por otra parte se ha ganado a pulso el cariño de la afición pese a no poder acudir a los estadios. Budimir ya dejó caer que le gustaría vivir de local un partido en El Sadar. Los goles y su carisma, reservado pero alegre, han obtenido el aplauso generalizado.