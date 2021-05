Budimir: “No le doy vueltas al futuro, es cosa de los clubes”

Actualizada 14/05/2021 a las 06:00

Ante Budimir marca la agenda de Osasuna. Su espectacular rendimiento a base de goles pone sobre la mesa la opción de intentar adquirirlo para la próxima temporada. El delantero croata prefiere no perder el tiempo en pensar en su futuro. ¿Dónde jugará el año que viene? “No sé. Es esa parte de los clubes, así que trato de no romperme la cabeza demasiado. Ya veremos, pero estoy feliz de jugar y de sentirme bien ”, declaró al medio croata Vecernji.

El club rojillo tiene hasta el 30 de junio una opción de compra de 8 millones de euros.“Estoy contento con mis goles, por las victorias y los puntos acumulados. He tenido continuidad y me siento bien en el campo”, expresó. “Estoy contento de que Osasuna se base en centros laterales. Me adapté a esa forma de jugar”.

Budimir ha anotado 10 goles en Liga y otro en la Copa del Rey. Marca cada 152 minutos. Seis tantos en el campeonato doméstico han sido de cabeza, su mayor virtud. Nadie le supera en ese apartado. Comparte liderato con Karim Benzema. “Habrá una pelea entre los dos”, apuntó el atacante rojillo.

Te puede interesar

Te puede interesar

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo