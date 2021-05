Un partido de sanción a Zugasti por el incidente de Oviedo

Actualizada 13/05/2021 a las 19:18

Osasuna ya tiene en sus manos la sanción del Comité de Competición a Patricia Zugasti tras el ruido generado en Oviedo por presuntos insultos racistas. El castigo, leve, es de un partido por "insultar, ofender, amenazar o provocar a otro, siempre que no constituya falta más grave", tal y como recoge el artículo 116 del Código Disciplinario. El Comité no ha ido más allá tras las graves acusaciones. De momento no se han recabado pruebas que demuestren lo que reflejaba el acta a instancias de las jugadores locales. En el vídeo grabado por el Oviedo no se escuchan insultos ni se ve ningún incidente destacable. Patricia Zugasti continúa apartada de los entrenamientos.

Según el acta, Zugasti había dicho “puta china de mierda” a su rival al término del encuentro, algo que negó la rojilla. “10 Zugasti Oses, Patricia (Aficionado Femenino) Motivo: Insultos racistas al finalizar el encuentro dirigentes y jugadoras del equipo local me vienen a decir que, cuando se dirigían las jugadoras a los vestuarios, la jugadora número 10 del equipo visitante le insulta a la jugadora local número 6 lo siguiente : “puta China de mierda”, la cuál se queda muy afectada llorando”, apuntaba el escrito arbitral. Algo que consistió en trasladar las quejas de las futbolistas del Oviedo. Ambos clubes permanecen en sintonía resolviendo el caso.

Osasuna movió ficha enseguida y apartó a Zugasti de la dinámica del primer equipo hasta resolver el caso. El club pidió colaboración para la investigación que se ha puesto en marcha. La jugadora rojilla pidió disculpas de manera reiterada a la nipona. Desde el Oviedo se agradeció públicamente el comportamiento mostrado por Osasuna.

