Patricia Zugasti niega los insultos racistas: "No ha sido como pone en el acta"

09/05/2021

Patricia Zugasti, jugadora de Osasuna Femenino, ha ofrecido su versión sobre los presuntos insultos racistas que habría expresado según el Oviedo. La futbolista niega que dijera "china de mierda", como sostiene el acta, y afirma que el asunto había quedado zanjado sobre el terreno de juego con Yuki Togawa, la jugadora del equipo asturiano. Mientras se aclaran los hechos, el club rojillo ha apartado a Zugasti de los entrenamientos, quien espera que pronto pueda demostrarse que no dijo esas afirmaciones. La rojilla detalla su frase: "¡Pero vaya patada le ha dado la china esa!". Se arrepiente de ello. Unas palabras expresadas después de una dura entrada en pleno partido. Un duelo que ha terminado con tensión en el ambiente después del empate in extremis de Osasuna, que perdía 4-1.

"No ha sido como pone en el acta. Ha sido una entrada que le han hecho a mi compañera Leyre. Yo estaba a diez metros. Era de roja o naranja. Y he gritado: ¡Pero vaya patada le ha dado la china esa! Tenía al lado a su capitana. Y ha empezado a decir que había dicho “puta china”. Entonces se ha puesto a llorar. He ido a hablar con ella. Le he dicho que no era así. Estoy en contra de todo este tipo de comentarios. Ni siquiera tendría que haber dicho eso. No había dicho “puta china” para nada. Lo hemos aclarado con las capitanas. Nos hemos abrazado y todo. Le he dicho que me perdonara", ha declarado Patricia Zugasti a Diario de Navarra.

"Tras el partido han venido a decirme que estaban con la árbitra para que lo pusiera en el acta. He salido a hablar con la jugadora, le he vuelto a pedir perdón. Yo estaba llorando porque no era justo lo que estaba pasando. Me he agobiado. Me ha abrazado tres o cuatro veces. No soy ni racista ni xenófoba ni nada por el estilo. Me he quedado tocada. Sé que mis compañeras y mi cuerpo técnico me apoyan. Creen en mí. Leyre sabe que ha sido así. Ha estado conmigo", ha apuntado. "En las imágenes se verá todo. Quizá no tenía que haber hecho ese comentario, sobraba, pero estás revolucionada. Es lo primero que sale por la boca y le he pedido perdón. Pero no ha sido como estaban diciendo. Da rabia no poder defenderte", ha añadido.

Patricia Zugasti queda apartada, de momento, de la disciplina del conjunto que dirige Kakun Mainz hasta que se resuelva todo. "Estoy con lo que decida mi club, si ellos deciden que no entrene no lo hago y ya está. Espero que pronto se aclare lo ocurrido. Quiero volver cuanto antes, mi pasión es el fútbol".

