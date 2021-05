Yuki Togawa: “Espero que la jugadora de Osasuna haya aprendido”

Actualizada 12/05/2021 a las 06:00

El presunto insulto racista de Patricia Zugasti, de Osasuna Femenino, tuvo ayer respuesta por parte de Yuki Togawa, jugadora del Oviedo que presuntamente recibió el descalificativo. La jugadora japonesa espera que la rojilla, apartada de los entrenamientos, “haya aprendido” de lo sucedido el domingo.

“Su presidente se acercó para preguntarme si podía hablar con la jugadora en cuestión. Yo sentí mucha pena al principio, pero no tenía problema en hacerlo. Hablamos, se disculpó de nuevo y me aclaró que lo dijo sin pensar. Yo acepté sus disculpas y le dije que esperaba que aprendiese de este error, que no volviera a decirle nada similar a nadie”, relató Togawa en declaraciones a El Comercio.

El acta del partido recogió que Zugasti había dicho “puta china de mierda” a su rival al término del encuentro, algo que negó la protagonista. “10 Zugasti Oses, Patricia (Aficionado Femenino) Motivo: Insultos racistas al finalizar el encuentro dirigentes y jugadoras del equipo local me vienen a decir que, cuando se dirigían las jugadoras a los vestuarios, la jugadora número 10 del equipo visitante le insulta a la jugadora local número 6 lo siguiente : “puta China de mierda”, la cuál se queda muy afectada llorando”, apuntaba el escrito arbitral.

Tal y como cuenta la futbolista de Osasuna sucedió en el tramo final del partido y, según su versión, dijo “vaya patada le ha dado la china esa”. “Ni siquiera tendría que haber dicho eso”, declaró Zugasti arrepentida. Ambas se abrazaron y zanjaron el tema hasta que, con el 4-4 final, las locales pidieron a la colegiada que lo pusiera en el acta. Y lo hizo. Queda por determinar qué sucedió realmente.

“Ya estoy más tranquila, en el momento me enfadé porque es una falta de respeto, es algo que no se puede decir, en ninguna circunstancia ni a nadie por su nacionalidad, pero tras hablarlo con ella ya no le doy más vueltas”, apuntó la futbolista del Oviedo después del incidente”, apuntó Togawa.

DISCULPAS ACEPTADAS

Osasuna movió ficha enseguida y apartó a Zugasti de la dinámica del primer equipo hasta resolver el caso. El club pidió colaboración para la investigación que se ha puesto en marcha. La jugadora rojilla pidió disculpas de manera reiterada a la nipona. Desde el Oviedo se agradeció públicamente el comportamiento mostrado por Osasuna.

